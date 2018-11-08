《延禧攻略》从完结的那一刻起，观众就在等待续集的消息，《延禧攻略》续集是现代吗？佘诗曼怎么回应《延禧攻略》现代版续集？一起来和91单机小编来看看吧。

大陆热剧《延禧攻略》爆红，不仅掀起追剧潮，连带剧中演员也随之爆红，但是随着剧集播毕，许多粉丝意犹未尽，纷纷喊话希望可以再次看到续集，剧中饰演“娴妃”的佘诗曼7日受访时表示，“有听说过要拍续集的idea，但一切都还没落实。”也希望可以原班人马回归。

佘诗曼7日出席香港某品牌活动，称目前还在享受“延禧效应”，所以行程满档，虽然必须到处飞，但依旧非常开心。另外，《延禧攻略》曾一度盛传将会开拍现代版续集，佘诗曼则表示曾听说有类似的打算，但是否是现代版就不得而知，随后她还补充，有听说过预计拍摄的场地，“他们说的那些地方，好像都不是拍现代戏的地方。”

虽然一切都尚未落实，但佘诗曼表示，非常希望续《延禧》原本人马全体回归，“大家都希望可以聚一聚，可以原班人做另一个故事，可以是不同的角色。”被问及希望在续集中演怎么样的角色，她称希望可以与上次不同，复杂一点的性格，如果是纯正派的话，妈妈会不喜欢看，“她不喜欢看到我被别人欺负，她从来不探班，因为不想看见女儿这么辛苦。”