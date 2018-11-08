高考是中国家庭的头等大事，每次变更相关规定都会引起广泛关注，重庆新规政审是什么？重庆高考政审需要什么材料？一起来和91单机小编来看看吧。

11月7日至16日，重庆市将进行2019年普通高考报名。市教育考试院发布消息，称政审材料是参加高考录取的必备材料，将反映在考生综合素质评价中，是高考录取时的重要参考依据，政审不合格者不能参加普通高校的录取。

重庆日报记者了解到，政审就是对考生的政治思想品德及现实表现进行审核。政审的结论分合格与不合格两类，政审不合格者不能参加普通高校的录取。这项工作主要由考生所在的学校或单位对考生的政治态度、思想品德以及学习、工作等表现作出全面鉴定。

其中，普通高中毕业生(含应、往届和外地转回)的政审反映在普通高中学生综合素质评价中，以《重庆市普通高中毕业生综合素质评价报告》呈现，作为普通高中毕业生参加高考录取的必备材料，是高考录取时的参考依据。《重庆市普通高中毕业生综合素质评价报告》由重庆市普通高中学生综合素质评价系统生成和打印，分为电子和纸质两种形式，电子档案将在录取时提供给高校;纸质档案装入学生档案，交给录取高校存档。

非普通高中毕业考生政审使用《重庆市普通高考学生综合信息表》。对受过法律处罚或违纪处分的考生，单位要提供所犯错误的事实、处理意见和本人对错误的认识及改正错误的表现等材料，并对其真实性负责。对考生政治思想品德考核采取隐瞒、弄虚作假者要承担相应的法律责任。

据悉，政审不合格者不能参加普通高校的录取。有以下情形之一者，属政审不合格：反对四项基本原则;道德品质恶劣;有违法犯罪行为的。此外，报考军警、公安以及有特殊要求的院校，公安部门和院校会对考生进行再政审。