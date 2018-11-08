神都夜行录双十一有哪些活动 神都夜行录双十一活动汇总分介绍

双十一马上就要到了，神都夜行录上线了一系列双十一活动，那么神都夜行录双十一有哪些活动呢？一起跟小编来看看！

在神都夜行录中双十一有什么活动呢，有什么福利呢，下面小编给大家带来一篇关于神都夜行录双十一活动一览，希望大家喜欢。

神都夜行录双十一活动一览

1、双十一签到大礼

双十一期间，各路商贩货郎齐聚坊市，处处都是有趣新奇的小玩意，让人眼花缭乱，因此我们也为大人准备了丰厚多样的礼物。

在活动期间，大人可通过每日签到，领取各种奖励道具。

活动期间只需完成5次签到，即可领取所有奖励，签到奖励详情如下所示。

2、夔记百货盛大开张

活动期间，夔牛为您开放了全新的限时商店「夔记百货」。

夔牛对中原的小玩具十分感兴趣，大人只需收集到一定数量的「风车」，即可在「夔记百货」中兑换各种珍奇道具。

大人在活动期间内攻略日常副本和活动副本都会掉落「风车」。

「风车」掉落的堆数与副本消耗的体力相关。体力消耗越高的副本，可能掉出的风车堆数也越多。

此外，大人可使用双十一签到活动中免费赠送的「糖人」和「糖葫芦」，为您提高攻略副本后「风车」的掉落数量。

3、满减优惠券大放送

为了感谢大人的捧场，良心卖家夔牛还特意为大人准备了「优惠券」。

「优惠券」可以通过双十一签到活动中免费领取。

大人在「夔记百货」中，每次购物满50「风车」时，即可凭活动特殊道具「优惠券」享受满减优惠，节省30「风车」。

不过夔牛要提醒大人，每次购物时只可使用一张「优惠券」喔。

4、夔牛珍藏·双十一礼包限时上架!

偷偷告诉大人，夔牛为了回馈大人的厚爱，甚至为您掏出了自己压箱底的宝贝。

在活动时间内，夔牛将上架三款自己精心准备的丰厚礼包，礼包中包含大量唤灵符，还有「糖人」、「糖葫芦」和「优惠券」等活动道具。

夔牛诚信保障，物超所值童叟无欺!

以上就是神都夜行录的全部内容，希望大家喜欢。