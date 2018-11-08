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逆水寒双十一有哪些活动 逆水寒双十一活动汇总

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 17:07:09| 编辑：NO

双十一马上就要到了，逆水寒上线了一系列双十一活动，那么逆水寒双十一有哪些活动呢？一起跟小编来看看

在逆水寒中双十一有什么活动呢，有什么福利呢，下面小编给大家带来一篇关于逆水寒双十一活动一览，希望大家喜欢。

逆水寒双十一活动一览

双十一专属剧情：琼华购!

活动期间参与“云樱之缘”玩法，可开启双十一专属剧情琼华购!和方应看/叶雪青一起甜蜜买买买!

活动时间：11月08日14：30—11月14日23：59

风华选亲密称号领取

在风华选活动中公示，获得专属称号奖励的玩家可以在《逆水寒》端游中慕容秋处领取专属亲密称号。

领取时间：2018年11月1日更新后-2018年12月1日0:00

云樱之缘免做混江湖

双端联动再次更新!11月1日端游《逆水寒》更新后，在小助手中完成当日的云樱之缘后，可以给端游逆水寒同名服务器下等级最高的角色发送【混江湖】免做令一枚，当身上有混江湖任务时，使用免做令可自动完成混江湖玩法，并获得相应评级和奖励。(每日每个账号仅限发送一次，使用时会扣除10分钟点卡时长)

遇见之缘

助手中游历、登录、完成剧情均可获得红尘，使用红尘抽取因缘卡，即可提升角色等级。下载逆水寒端游，即可参与双端联动活动“遇见之缘”，根据角色提升的等级在端游中可以领取点卡福袋。每2天均可领取一次。

以上就是逆水寒的全部内容，希望大家喜欢。

看完这篇文章有何感受？

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