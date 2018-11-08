皓镧传什么时候开播 皓镧传电视剧详细剧情介绍

电视剧《皓镧传》已经宣布定档了，很多观众都在问皓镧传什么时候开播？小编为大家带来了皓镧传电视剧详细剧情介绍，一起来看看吧。

与《延禧攻略》不一样的是《皓镧传》将故事的发展线挪到千年前的战国末期，吴谨言、聂远、茅子俊三人各位目的组成“战国合伙人”在乱世争权夺势。在历史上，也正因为这三人的政治交易，才决定了秦国未来的命运。而三人的情感纠葛也一直是后人津津乐道的话题，吴谨言会聂远和茅子俊两人之间如何周旋?真是相当令人好奇!

剧中李皓镧是一个落魄的官家小姐，一路被侮辱被误解，所以她决心复仇，与吕不韦合作。必须给这个决定点赞，你不复仇都对不起千年以后的魏璎珞呀!

从最近新鲜出炉的预告中，我似乎嗅到了一丝熟悉的味道：这不是《延禧攻略》中那种口嫌体直式的恋爱方式嘛?真是调皮~聂远所饰演的吕不韦简直就是大猪蹄子2.0!身为商人却疯狂追求权利，也正是因为这样才选择和皓镧合作，在双方的接触中，爱，妙不可言，于是一段颇具“养成”性质的情感开始了!

在合作过程中，吕不韦悉心教导李皓镧乱世生存之道，帮助她见招拆招。“你这一生，都别想摆脱我”，天啊这霸道总裁的口吻真是太满足cp粉们的那颗少女心了吧!

不过后期嬴异人加入后，二人貌似就开启了虐恋模式，在权谋路上二人的感情受到了挫折，心疼我方皓镧，吕不韦我劝你善良!!!

这个时候历史上的官配——赵姬(李皓镧)×嬴异人登场了!二人组团“上位”凑成盈利cp，不过两人之间的感情比较微妙，究竟是真情实感还是人如其名，也只能等播出之后再揭晓答案了。

这部剧还有一对让人惊喜的帝后cp——宁静×王志飞，两位老戏骨简直演技炸裂，把中年夫妻互斗日常表现的淋漓尽致，老婆大人说什么都是对的，啊哈哈哈~

感觉这部剧真的要超乎我们的想象了，11月15日爱奇艺锁了!为于正老师的作品再一次狠狠地打call!