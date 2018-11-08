十大最受欢迎的主播都有谁 十大最受欢迎的主播名单一览

相信很多小伙伴都知道，最近这段时间各大平台也是在进行年度盛典，推出各个平台最受欢迎的主播，然而评选结果出来之后，前十名竟然被斗鱼和快手霸占，虎牙一位主播都没有!那么十大最受欢迎的主播都有谁呢?一起来看看吧。

小葫芦指数推出了10月全平台主播热度前十，斗鱼DNF主播旭旭宝宝独占鳌头，全网第一游戏主播当之无愧。除此之外，骚白位于第五，大仙排第六，而快手则占据了一半的江山，可怜的虎牙靠LOL S8直播勉强挤进前十，可以说非常令人失望了。

斗鱼主播人气为什么这么高?还不是土豪砸钱砸出来的，昨天结束的斗鱼年度主播成了大型炫富现场。其中，旭旭宝宝直播间里，飞船超火各种礼物天上飞，斗鱼神豪皇帝帆爷，甚至直接100发宇宙飞船，100发超级火箭助宝哥冲击年度冠军，堪称斗鱼历史上最具牌面的礼物。

除了旭旭宝宝，其他也都是神仙打架，像DOTA的两大大佬主播峰哥yyfyyf和酒神伍声09，也是实力强劲，YYF更是火力全开为自己输出117.8万RMB，冲到了第二，冠军自不用说，“小主播”旭旭宝宝拿下斗鱼TV鱼乐盛典年度总冠军，当日荣耀值达到了9550万，当晚直播间热度直接破亿。

当旭旭宝宝看到自己拿下斗鱼年度冠军后，声音一度哽咽，10年DNF，3年直播，也是不容易。