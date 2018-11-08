最近网上关于学校的新闻突然多了起来，四川电影学院松鼠事件是什么？四川电影学院松鼠事件主角身份是什么？一起来和91单机小编来看看吧。

近日，网络上关于四川电影电视学院安仁校区“女生入男生宿舍”事件的众多传言引起公众关注。昨日，该院在其官网发布声明，称该事件系涉事女生陈某某恋爱遇阻，为引起网络关注，在“情绪不稳”状态下杜撰发布了有关内容。

声明称，事件发生后，该院立即进行了调查。四名涉事男同学均表示涉事女同学发布的所谓“发生关系”等纯属臆造，无中生有。涉事女同学陈某某则承认，以上内容均系其在“情绪不稳”状态下为了个人目的臆造杜撰发布的，是无中生有。该女同学随即删除了先前所发内容，并发布了“道歉说明”微博博文(微博截图如下)。

声明表示，11月7日，警方介入事件调查。成都大邑公安部门按照相关程序对一女四男五名涉事同学进行调查讯问。学校密切配合警方展开对事件的深入调查。经过讯问和调查，警方公布调查结果：该事件确系涉事女生陈某某恋爱遇阻，为引起网络关注，在“情绪不稳”状态下杜撰发布了有关内容。警方调查结束后，涉事男生已返回学校。该院随即按照警方建议展开对涉事男同学的情绪安抚工作。涉事女同学陈某某则暂时被家长领回家中教育，并进行心理疏导。

声明称，此事件警方已作出了调查结论，已经事实清楚，真相大白。涉事者也已发布道歉澄清声明。四川电影电视学院希望广大公众和网友一切以公安机关的权威调查结果为准，尊重事实，勿信谣传谣。对于继续在网络散布不实言论或恶意中伤学生及学校的行为，四川电影电视学院将保留追究其法律责任的权利。

随后有网友爆出该事件的女生叫陈兴怡，陈兴怡暗恋的那个男生叫陈长宁，两人的资料照片也被曝光。