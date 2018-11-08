杨超越确定将演长安诺 电视剧长安诺剧情介绍

前段时间，网传消息称，杨超越即将献出电视剧首秀。近日，该消息已经被确定了，杨超越将会出演电视剧首秀《长安诺》。该消息曝光后，也引发不少网友的关注!那么杨超越将出演什么角色？小编为大家带来了电视剧长安诺剧情介绍，一起来看看吧。

杨超越将演《长安诺》

火箭少女101的成员杨超越，今日被确定将出演导演尹涛的《长安诺》。网上晒出了杨超越等人与导演、制片人工作室见面的照片。杨超越即将献出电视剧首秀，吸引了不少网友的关注。大家也都很好奇，杨超越在剧中饰演怎样的角色，有怎样的感情对手戏，会不会有吻戏?

杨超越电视剧首秀

据了解，《长安诺》该剧是一部古装情感剧，将在9月份开机。主演分别有韩栋、成毅、赵韩樱子、梁婧娴等人。该剧讲诉了在大盛国从动荡不安到逐步昌盛的历程当中，贺兰茗玉如何从纯真烂漫的少女成长为心系家国天下的太皇太后的传奇故事。虽然杨超越的造型已完成，但具体角色还要等近期官宣。至于献出荧屏初吻，目前还仅仅是来源于网友们的猜测。

杨超越电视剧首秀

目前，除杨超越外，《创造101》中有不少选手都在蓄力进入影视领域。比如新剧《扑通扑通的青春》，戚砚笛将出演女一米楠，而练习生魏瑾也会参演。