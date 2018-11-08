人不彪悍枉少年什么时候播出 人不彪悍枉少年剧情怎么样

近日，电视剧《人不彪悍枉少年》即将播出，相信不少小伙伴都很期待吧，那么人不彪悍枉少年什么时候播出？人不彪悍枉少年剧情怎么样？一起来看看！

近日，电视剧《人不彪悍枉少年》发布定档信息正式宣布定档，还发布了预告片。下面为大家带来人不彪悍枉少年播出时间及剧情介绍。

人不彪悍枉少年什么时候播据悉，电视剧《人不彪悍枉少年》将于2018年11月22日开播。

青春校园剧《人不彪悍枉少年》日前发布了“天降PK竹马”定档预告及“飞车五人组”海报，宣布正式定档11月22日，该剧由一众性格鲜活、颜值超高的鲜肉小花出演。剧中饰演女主角杨夕的新人演员万鹏，是壹心·壹加壹推出的首位女演员。首次出演电视剧即担任女主角，搭档“猴系少年”侯明昊，为大家带来年少时光的笑与泪。

《人不彪悍枉少年》是根据天涯社区帖子衍生的同名小说改编的青春校园剧，由企鹅影视、耀客传媒联合出品，邓科执导，孙笑编剧，侯明昊、万鹏、张耀、代露娃、李明德、潘美烨等联袂主演。该剧讲述了热血少年花彪和“飞车五人组”成员叱咤校园，在高三最后的日子里留下了青春彪悍的足迹的故事。该剧于2018年11月22日在腾讯视频播出。

人不彪悍枉少年在哪里播主要讲的什么据悉，电视剧《人不彪悍枉少年》是在腾讯视频播出。

《人不彪悍枉少年》中万鹏饰演的杨夕被实验室爆炸弄伤了腿，无法参加为高考加分的长跑比赛，然后杨夕发现将实验室搞爆炸的罪魁祸首花彪竟然转到了自己的班里，于是这一对欢喜冤家开始了他们的故事，花彪实际上是一个很正义的人，最终加入了飞车五人组，成为了杨夕身边重要的一员。

而与此同时，跟杨夕住在一起的青梅竹马李渔也很喜欢杨夕，但是一直都没有告白，这两个男生最后都喜欢上了杨夕，一个是温柔默默付出的暖男，一个是叱咤风云的彪悍人物，杨夕最后会选择哪一个呢?

剧情介绍：

1996年的夏天，飞毛腿杨夕在追赶“偷车贼”的时候被实验室爆炸的冲击波伤了腿，没法参加可以给高考加分的长跑比赛。开学后杨夕发现这个“罪魁祸首” 居然还转到了自己的班级、抢走了她想要连任的班长之职。而这少年就是——一个热血、仗义、有点冲动的理科天才。

花彪的突降让整个班的学生都“如临大敌”。随着他用天才大脑挽救了班级的中秋晚会资格、以神乎其神的游戏实力称霸记录、为兄弟不顾安危两肋插刀，以实际行动证明了自己的为人后，大家才终于打消了对他的疑忌。

花彪正式成为了小团体“飞车五人组”的一员，而杨夕发现花彪不仅有责任心有义气，还对奶奶孝心一片，便也终于放下成见。于是“飞车五人组”叱咤校园，在高三最后的日子里一起经历过青春的欢笑与苦涩，共同抵挡住成长的风浪，在这难忘的一年留下了青春彪悍的足迹。