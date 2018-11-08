散打哥是富二代吗？散打哥家庭背景怎么样？散打哥是快手最有钱的主播之一，很多网友对他的背景很好奇，下面就一起跟小编来看看！

散打哥是快手上很知名的网络主播，据悉，散打哥还是快手最有钱的主播之一了。那么散打哥是富二代吗?散打哥显赫家庭背景遭扒。下面来看看。

散打哥是富二代吗散打哥真名叫陈伟杰，陈伟杰是一小公司的负责人并非是富二代，因为有股份，因此他的另外一个身份就是某家网络软件公司的一名网络推手。陈山说，武松哥，散打哥，他们三人都是广东人，散打哥与陈山两人从小认识，一个村，感情不错，其实陈山家境并不是如快手里说得那么惨。

如今快手散打哥坐稳快手老大的交椅，成为了快手一哥这样的网红大人物，快手散打哥当然备受粉丝们敬仰。现在散打哥的收入也是高出了天际，一次直播就有几十万的收入，羡煞旁人。

散打哥显赫家庭背景遭扒散打哥的月收入：在一次直播上，散打哥就曾过网友看其后台，上面的黄钻就有32亿多，而将其换算成RMB便是三百多万，而且这仅仅是半个月而已。可见像散打哥这样的主播，吸金是很吓人的。不过，像这样半个月就有三百多万的情况，一般是在首秀庆典生日等情况才有的。然而，平常的直播里，散打哥的月收入也大概在两三百万这里。

本以为快手最大王牌是散打哥，没想到竟然是身价几十亿的他!

随着社会的不断发展，现在小视频和直播平台网友对此都非常的感兴趣，很多网友表示，空闲的时候不看下总觉得少点什么，就连小朋友都非常喜欢的刷下短视频，很多网友都觉得直播平台非常的赚钱，每天只需要直播一两个小时就可以赚到很多钱，快手作为最热门的平台之一，快手也成就了很多的网红，网友都说，现在最不缺的就是网红了。

散打哥，目前粉丝排行第一，被网友公认的快手最赚钱的主播，散打哥每天直播收入都非常的惊人，身价早就上亿，自己的团队也非常的厉害，可以说不但改变自己的命运，还改变了很多三大家族的命运，现在散打的副业也是做的风生水起。其次是二驴，二驴粉丝在目前排行第二，仅在散打之下，副业也是做的非常的好，直播也是非常的赚钱，很多人都说散打是快手最有钱的主播之一了。

网友爆料，其实最有钱的不是散打哥，而是百万星光五哥，百万星光五哥加入快手，很多网红都是毕恭毕敬的，五哥进入快手也是疯狂的刷礼物，不差钱，不后后来不知道怎么醒悟了，刷的少了，五哥直播调侃过自己，天天那样的刷的话不管身价多少早晚都玩完，百万星光五哥，辽宁人，做过导演，制片人，有自己的公司，身价几十亿，这是很多工薪阶层都不敢想的，很多网友说：本以为快手最大王牌是散打哥，没想到竟然是身价几十亿的他!