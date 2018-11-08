海一天当爸是怎么回事 海一天的孩子是男孩还是女孩

今日，陈坤在微博公布了好友海一天当爸的消息引起不少网友关注，那么海一天当爸是怎么回事？海一天的孩子是男孩还是女孩？一起来看看！

11月8日，陈坤在微博公布了好友海一天当爸的消息，随后海一天本人也发布微博宣布当爸。那么海一天的宝宝是男孩还是女孩?一起来看看!

海一天当爸是怎么回事11月8日，陈坤通过微博公布了好友海一天当爸的消息。据悉，今年7月海一天婚礼时，陈坤还担任了伴郎。一起来看看!

11月8日，陈坤晒出演员海一天的照片，并配文称：“恭喜大吉今日，喜提小公主，恭喜海哥!”照片中的海一天俊朗帅气，男子力爆表。

随后海一天分享生女喜讯，称：“今生最好的作品!感谢刘帅女士的鼎力协助”。

据悉，海一天是今年7月9日在北京举办了婚礼，陈坤还是伴郎之一，也是陈坤在微博发布了好兄弟的结婚的甜蜜温馨的照片。海一天老婆并不是女星，结婚的时候看起来肚子都已经很大，11月8日生娃，说明结婚的时候已经怀孕六个多月了。

海一天当爸是什么情况8日，陈坤晒出好友海一天的照片，并配文称：“恭喜大吉今日，喜提小公主，恭喜海哥!”照片中的海一天帅气硬朗。粉丝也纷纷为此送上祝福：“恭喜海一天老师喜获小公主!”

也许大家对听到海一天的名字可能会不知道是哪一位演员，甚至有人会质疑：有这么一位明星吗?但是如果你看到海一天的脸那你一定会想起这位演员是哪一位了。当初陈坤的复出之作《天盛长歌》播出之后可谓是博得了不少观众的支持。而海一天在剧中饰演反派太子宁川一角也获得了不少好评，虽然海一天的热度不高，但是不得不承认这是一位非常优秀的实力演员。

海一天是一位大器晚成的演员，面对迟来的春天，他也曾回应道拥有平和的心态最重要!除了《天盛长歌》之外，他还出演过《刀锋1937》、《一半海水一半火焰》、《杏花魂》、《有你才幸福》、《女人帮》、、《脱身》等影视剧作品。虽然事业的春天来得晚，但是人生的春天却来得刚刚好。

海一天个人资料照片：

海一天，1971年6月12日出生，北京人，中国内地影视男演员，毕业于上海戏剧学院。

2005年参与拍摄电视剧《刀锋1937》。2008年参演电影《一半海水一半火焰》，同年参与拍摄30集电视剧《杏花魂》。2013年主演电视剧《有你才幸福》，同年主演电视剧《女人帮》。2014年参与拍摄电影《西游记之大闹天宫》。2017年，参演电视剧《凰权·弈天下》、《脱身》。2018年，参演电视剧《欲望之城》、《庆余年》、《警官王快乐》、《芝麻胡同》。2018年8月，参与北京卫视综艺《跨界喜剧王》第三季。