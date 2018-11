在今日(11月8日),陈冠希在微博发文感叹,但内容疑似意有所指,吸引了不少网友的关注。这是怎么一回事呢?陈冠希发文内容,被用“耐人寻味”来形容,大家评论称,“难道是说给吴亦凡听的?那么,陈冠希发文说了什么呢?一起来看看吧。

陈冠希微博发文感叹

在今天的下午,陈冠希发文感叹:“MONEY CANT BUY U LOVE,MONEY CANT BUY U FAME,MONEY CANT BUY U CHARTS”(翻译为:金钱给不了你爱戴,金钱给不了你名誉,金钱给不了你榜单)微博发出后,不少网友觉得内容耐人寻味,疑似在发文暗讽吴亦凡粉丝!

陈冠希疑暗讽吴亦凡粉丝

不少网友觉得,陈冠希这番感叹,很像是在暗讽吴亦凡粉丝在北美榜单“刷榜”一事。另外,昨日池子发声明回应此前“diss”吴亦凡:“专辑榜都122名了,歌曲榜前200都看不见了,榜单数据真实有效,我哪句话错了就让我道歉?”而就在今早,吴亦凡专辑重回榜首,音乐榜单风波还真是一波接着一波啊!