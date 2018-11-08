炎亚纶真的很有梗什么意思 炎亚纶真的很有梗出处来源介绍

近日，炎亚纶出柜事件在网上闹得沸沸扬扬的，今日一大早，炎亚纶真的很有梗空降热搜，那么炎亚纶真的很有梗是什么意思?小编为大家带来了炎亚纶真的很有梗出处来源介绍，一起来看看吧。

炎亚纶真的很有梗怎么回事

说起炎亚纶，相信这个名字对于很多朋友都不会感到陌生，想起曾经风靡一时的飞轮海组合，每个人都是那么的英俊潇洒，简直就是无数女生们的心目中的偶像。近日，这个曾经让无数少女为之疯狂的炎亚纶却身陷舆论风波，这就是大家现在疯传的“炎亚纶出柜事件”。

关于“炎亚纶出柜事件”，还要从11月7日的一则爆料说起，当时有媒体爆出了炎亚纶一次劈腿3男、公开出柜、照片、聊天记录等等，如此突如其来的爆料，一经发布便广泛的传播，我们都知道，娱乐圈一直以来就是非常的乱，关于出柜的事件也是时有发生，所以很多朋友都信以为真开始疯狂的转发。

图为网传照片

“炎亚纶出柜事件”事件被曝光后，炎亚纶及其相关的工作人员也正式回应了，他们表示：这是炎亚纶和朋友在私下场合的互动，是大家过分放大的结果，报道内容也是移花接木，报道严重不实，对方也将通过法律进行维权。同时，炎亚纶一方还发布了很长的一段道歉。

到了现在，本来“炎亚纶出柜事件”也应当随着“炎亚纶道歉”而就此停止了，但是随后却再起波澜，网友们对于他的道歉似乎并不认可。对此有网友评论道：“所以这是承认出柜了?”，也有网友称：“听说飞轮海解散是因为他追了汪东城6年，汪东城受不了才导致团解散的。这不是我想看到的”，还有网友表示：“怪不得他会排斥吴尊，说这说那，像女生会排斥女生一样的道理”。

客观上来讲，关于“炎亚纶出柜事件”，炎亚纶道歉了，也否认了，所以此事很有可能就是恶意的一种造谣，但是所谓苍蝇不叮无缝的蛋，媒体爆料出的这些照片确实让人很不理解。最后，不知大家对于两个成年男人在一起嘴对嘴的接吻的行为是否认可呢?

炎亚纶真的很有梗什么意思这两天炎亚纶真的很火。昨天(11月8日)，炎亚纶被曝出轨就出现在各大热搜版，说实话，小编是不想相信的。毕竟，出柜不是大事，但是出轨就有点不能接受了。到了晚上，这件事越演越烈，炎亚纶发长文道歉，但网友却似乎不太买账。再到今天，炎亚纶现身机场，一脸疲惫，频频摇头，这让曾经身为粉丝的我有点心疼呢，希望这件事真的只是有心人炒作，不是真相，也希望他不要太受影响。今日(11月8)，炎亚纶真的很有梗空降热搜，小编看了还是很欢喜的，这是咋回事呢?

炎亚纶以前的一部剧集，叫《后菜鸟的灿烂时代》吧，每一出戏的后面都有花絮，发现他真的梗好多，简直撩妹高手。

他梗多到我觉得他可以去演搞笑剧了，幕后花絮比正片搞笑。