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Kris who什么梗 Kris who出处来源介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 16:52:09| 编辑：林克醒来

虎扑社区Kris who是谁?吴亦凡新绰号Kris who火了，那么Kris who什么梗？小编为大家带来了Kris who出处来源介绍，一起来看看吧。

Kris who什么梗

最近A妹和吴亦凡的榜单事件风波不断，粉丝热烈的刷榜行为成功让歪果仁知道了吴亦凡音乐成绩是刷出来的，不少歪果仁表示不认识吴亦凡，而吴亦凡本人的英文名是Kris wu，随后就被调侃成是Kris who。

Kris who什么梗 Kris who什么意思

Kris who什么意思意思就是吴亦凡是谁?表示嘲讽的含义。最近吴亦凡音乐榜单刷榜行为遭到了大批人士的批判和嘲笑，虽然是粉丝热心行为，但这种做法的确破坏了原有的公正。粉丝想支持爱豆的心可以理解，但是这种过激的行为真的是不可取啊!

Kris who什么梗 Kris who什么意思

事件发酵后，虎扑社区给吴亦凡取了个新昵称叫Kris who，此前虎扑和吴亦凡粉丝互怼事件刚过去没多久，这波虎扑又来搞事情了。Kris Wu变成Kris Who，继鲲鲲被踢出榜单后，吴亦凡成为了第二个被踢出iTunes美国榜单的人，以后不喜欢吴亦凡的人又多了一个嘲讽的理由。

Kris who什么梗 Kris who什么意思

吴亦凡与A妹事件回顾事情是这样的，欧美人气小天后A妹新歌发布之后反响热烈，且被视为是最有可能夺得榜单第一名的歌曲，结果突然被吴亦凡的新歌霸占了大部分的排行榜，这下就有人不服气了，随后被发现原来吴亦凡粉丝存在刷榜行为!ITunes欧美榜榜单上，A妹的新单卡在了第四位死死上不去，一看前三名歌曲，全都是吴亦凡新专辑里的歌，再看后几名，也多是吴亦凡的歌。

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A妹小姐姐的粉丝就表示不乐意了，纷纷质疑吴亦凡，为什么能排在A妹前面?网友调侃这就像一个越南歌手用水军屠了中国音乐榜单，不但把陈奕迅五月天等人挤出榜，还要把刚发新歌的周杰伦给挤了下去，相当气人。然后外国网友纷纷质疑吴亦凡新专辑恶意刷榜，推特输入Chinese就会弹出Chinese bots(中国水军)，也是real尴尬。吴亦凡的粉丝辩解，花钱按流程买专辑支持自家偶像有错吗?iTunes本来就是销量榜，粉丝花钱砸有什么不对?也正是因为这次风波，诞生了一个热词：Kris Wu，Kris Who?借此来讽刺吴亦凡粉丝大肆为偶像灌水刷榜的行为。

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