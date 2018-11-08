辐射76中辐射兽是强度比较高的敌人，辐射7650级辐射兽怎么打？辐射76辐射兽弱点是什么？一起来和91单机小编来看看吧。

辐射兽打法技巧指南

背景故事：

在整个阿巴拉契亚下面是这些蝙蝠恐怖的巨大巢穴。 经过一段时间后，巢穴变得拥挤不堪，它们会挖出地表，摧毁人类定居点并吞噬人类，在地面中留下大片裂缝。 关闭裂缝的唯一方法是从散布在地图上的三个发射仓中的一个发射剩余的少数核I.C.B.M.s中的一个，这会将其摧毁并杀死剩余的辐尸兽。 这只是一个临时措施，因为在一段时间之后，它们将再次过度繁殖并突破其他地方的地面，需要人类反复清理以防止地面完全超支。

辐尸兽负责辐尸人的部分创造，因为根据Vault 76监督员的研究，它们的地下殖民地中含有Scorch(辐尸体)，这是一种真菌，负责辐射后的晶体生长。

生物结构：

巨大的变异蝙蝠状怪物，具有人形体，尖耳和膜状翅膀，允许它在空中飞行并翱翔。 它具有强大的侵略性，可以用锋利的牙齿，爪子和强大的声波爆炸进行攻击，能够打碎木头和金属结构。并会检测到在酸性辐射迷雾中的玩家

打法攻略：

事实上，杀死一个50级辐尸兽的经验跟杀死三个20多级的变种人没有什么太大区别。

目前我没有在游戏里看到辐尸兽有精英、染病、发光、传奇的前缀.我自己杀死一个带皇冠的辐尸兽和杀死不带皇冠的辐尸兽给的经验都是351且掉落物没啥差别。

辐尸兽出现的时候会召唤一堆等级10~30多级的辐尸人。

辐尸兽会掉落但不限于：辐尸兽肝脏、辐尸兽皮、辐尸兽大脑、辐尸兽心脏 (我没掉过心脏，但应该有，我估计还有爪子和翼? 这些我建议都存起来以后可能做装备 除了肝脏我用来做烟熏辐尸兽肝脏，其他我还不知道有啥用)。

根据我的经验，单人攻略时只需要穿着至少三件15级的掠夺者之力动力甲部位，至少要带5~7根治疗针 其他武器选择和弹药准备 根据你卡片属性自己决定... 当然熟系或组队了以后可能不需要那么多的防御和治疗针就可以打死一只辐尸兽，这些只是我个人的经验。

如果组队，也请小伙伴们都穿着至少三件掠夺者动力甲. 防止辐尸兽决定长时间锁定你为目标。

战斗姿态：

辐尸兽有两种战斗姿态，空中与地面. 一般野生的辐尸兽未战斗时都是一直在空中飞翔，刚从裂缝里爬出来的辐尸兽也会马上飞到空中在裂痕上方持续徘徊。

矿洞中的辐尸兽不会飞到空中(也可能会?我在矿洞中遇到的爬出来就一直保持地面状态，爽爆)。

进入战斗后的辐尸兽会在空中面向下方对45度角左右的敌人进行1分钟左右的超声波攻击，我试着在穿着三件掠夺者之力的情况下不嗑药硬接辐尸兽的超声波的狂轰滥炸下只活了20秒。

如果玩家变换位置，相应的辐尸兽也会在空中调整角度继续对你疯狂轰炸。

在1分钟左右的空中飞行状态后，辐尸兽会略微提高高度但马上俯冲到地面进入地面爬行状态，在地面爬行状态，辐尸兽除了会用正常爬行方式之外还会横向移动(就是螃蟹那种移动)来快速接近敌人并不停的分别用两只爪子挥舞来打击眼前的敌人，此外我还发现辐尸兽在地面偶尔还会先后退几小步然后直线做出飞扑攻击 ，这招应该是为了快速拉近与目标的距离。

辐射兽在地面大概30秒后会仰冲回到空中继续进行1~2分钟左右的空中打击状态。

这里辐尸兽在空中第一次使出了一招空中直线冲刺并在沿途地面留下数秒的腐蚀性雾体。

我这里掐着秒表在空中呆了有2分6秒后才回到地面继续30秒的地面爬行状态，30秒后又回到空中大概1分45秒左右又回到地面，(这其中辐尸兽在空中第二次使用了空中直线冲刺喷雾)。

这时辐尸兽已经血量已经只剩下三分之一，奇怪的是我在辐尸兽第三次回到地面后的38秒后才击败它，好像残血状态会在地面多呆一阵子?

总结：

最后总结就是辐尸兽并非非常强大难以击败的怪物，在空中时用远程武器射击，其中血量下降到一定程度时就给自己来一针，根据血量下降速度来决定扎针的时机，在地面时可以用近战、霰弹、扔手雷等方式加快它血量下降速度。

如果组队时那更好，因为这样辐尸兽并不会一直锁定你为目标让你有机会从超声波的狂轰滥炸范围中逃脱出来，减少你的治疗针消耗量。