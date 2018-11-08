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荒野大镖客2香烟卡怎么快速收集 荒野大镖客2香烟卡快速收集方法介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 16:44:12| 编辑：NO

荒野大镖客2香烟卡怎么快速收集？今天小编为大家分享一下荒野大镖客2香烟卡快速收集方法，感兴趣的小伙伴一起来了解一下吧！

大家好，因为荒野大镖客2中的香烟卡有着各式各样的图案，并且数量较多，所以很多小伙伴都想知道要怎么快速的收集，那么小编今天就带来了荒野大镖客2香烟卡的快速收集攻略，大家一起来看看吧!

荒野大镖客2香烟卡怎么收集 荒野大镖客2香烟卡快速收集攻略一览

荒野大镖客2香烟卡快速收集攻略一览：

本作中共有144张香烟卡散落在西部的各个地方。下面就来给大家介绍通过购买「高级香烟」的办法速刷香烟卡。整个过程不超过半个小时，只需要约 1000 元的本金就能达到。

首先，你需要找到进入一家杂货店，打开你的背包，确保自己身上的「高级香烟」已经全部丢弃。然后，找到杂货店中卖烟酒的柜子，将视角调整至「高级香烟」，当它出现在右下角时，保持不动即可。

基础情况下，「背包」内「高级香烟」的上限制为两包，一包「高级香烟」对应一张香烟卡。长按方框购买至背包上限后，接着再长按方向键右键，打开「背包」，选择「高级香烟」后长按三角全部丢弃。重复数十个来回，消费接近 1000 的时候，你肯定就能都收集齐了。

看完这篇文章有何感受？

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