足球经理2019中不同的战术设定需要对应的阵型辅助，足球经理2019阵型怎么选择？足球经理2019阵型用什么好？一起来和91单机小编来看看吧。

阵型选择推荐

第一步，确定大概的阵型。比方说开档瓦伦西亚，一线队射手只有阿杜里斯和索尔达多俩人，就确定打单前锋。至于是打倒三角的451还是单前腰的451还是五人平行的451(这个很少见了也不大实用)，就看你是怎么看待队里多明戈斯马塔这帮人了。(当然要砸大价钱买人外加开档大清洗的不在此列。因为那样你不管用什么队伍两年后都长成一个样了，FM对于你来说乐趣就只有一两个赛季。)

第二步，对球队的定位。也就是打控制流、快攻流、防反流还是其他流。主要是依据个人喜好和队员能力决定的，当然也可以参照俱乐部传统。

第三步，具体怎么设。分别以控制流快攻流防反流来说一下。

控制流：中场要有一个核心球员(DMC，MC，AMC都可以，当然前两者最好，因为越靠后的位置大局观越好)，这名球员必须有不错的传球、创造力、决断、预判、镇定、停球等等，如果有一个平衡灵活强壮都不赖的身体那就更佳了。要有一名兽腰，能力值参考秘书长和拜金女。锋线上最好有个比利亚那样全面的射手，或者沙马赫那样团队合作高的桥头堡。然后全队打短传，从门将到射手。唯一只是这个中场核心设成直传偏右。然后队伍收缩起来，主攻中路(不管你有没有边锋)。场上节奏慢。核心思路就是，中前场球员紧逼盯人，迫使对方在后场丢球，然后中场球员倒脚寻求空档，锋线球员要有一流的把握机会能力或者为队友挤出空间的能力。

快攻流：一般来说要有速度型边锋，射手位置上同样是抢点型射手或者团队型高中锋皆可(得分点不同罢了)，中场要有很强的拦截能力和不错的传球、决断(创造力可有可无)，最好有短传配合习惯。主要思路就是中场破坏对方进攻，然后靠边路突破撕扯对方防线，内切打门或者传中。这就决定了场上节奏要很快，阵型最好拉开，为边锋创造空间，也可以把对方的防线外拉。中路快速推进流理论上也是可以的，没有实际研究过，大家举一反三好了。

防反流：字面意思了。龟缩防反就该这样：摆451阵型，3DMC双MC，而且三个DMC加上一个MC都是兽腰，只留一个较有创造力的MC为顶在前边的单前锋送直塞。场地利用是窄，节奏最快，不能在后场粘球，拿了球迅速交给中场核心迅速给单前锋送直塞。不用管只留一个边后卫是不是会被打爆边路的问题，这个边后卫始终留在后场，再加上禁区前沿禁区内全都是人，很难通过边路传中来打破防线。