刘昊然为什么要在裤腿藏酒 刘昊然裤腿藏酒原因介绍

今天“刘昊然裤腿藏酒”上热搜了，好端端的为什么要藏酒呢，还非得藏在裤腿里?接下来就让烧荒网小编为大家介绍一下相关内容，一起来看看吧!

刘昊然裤腿藏酒怎么回事

11月7日19:03，马思纯发博晒出了两张图片，第一张是井柏然、马思纯、刘昊然三人的合影，画风和谐稳重。第二张是井柏然、马思纯、刘昊然、周冬雨四人的合影，画风突变每个人都在翻白眼，更有眼尖的网友发现刘昊然的裤腿里藏了一杯酒，居然还上热搜了，昊然弟弟最近上热搜的方式越来越奇形怪状了哟!

在马思纯晒出的合照中，四位帅男靓女翻着个性的白眼，眼神超级吸睛，但更吸睛的是刘昊然的裤腿。经显微镜女孩破案，刘昊然的左腿裤脚你藏了一杯香槟，应该是拍照的时候来不及撤掉，真是一个有味道的机智boy啊!

刘昊然为什么要在裤腿藏酒

为了拍照。

在马思纯发出的图片中可以看到，四个人里只有刘昊然有一杯香槟，大家都没有，既然是要拍合影当然要保持一致性啦，所以地主家的傻儿子就把香槟放裤腿里了。幸亏香槟酒杯身材小巧，昊然弟弟你在裤腿里藏个红酒杯试试!

不过香槟酒杯再怎么小巧也逃不过自带八倍镜的绝世美人儿们，你们是魔鬼吗?都藏裤腿儿了还能发现，以后还能好好看昊然弟弟喝酒吗?

刘昊然经常喝酒吗

刘昊然在很多活动和节目上都喝过酒，基本上顿顿都是一口闷。

有网友发现在这张合照中，4个人里只有刘昊然有一杯酒，其他人都没有，这是不是意味着刘昊然特别喜欢喝酒呢?其实明显经常会参加各种活动，喝酒是很正常的。刘昊然在很多场合都被拍到喝红酒或香槟，而且每次都是一口闷，可以说是非常实在的一个人了。之所以在拍照的时候把酒藏起来，完全是为了保持画面的和谐，不然独自端着酒杯就太惹眼了。