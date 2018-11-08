91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

刘昊然为什么要在裤腿藏酒 刘昊然裤腿藏酒原因介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 16:08:20| 编辑：﹍ɑ。群℡

今天“刘昊然裤腿藏酒”上热搜了，好端端的为什么要藏酒呢，还非得藏在裤腿里?接下来就让烧荒网小编为大家介绍一下相关内容，一起来看看吧!

刘昊然裤腿藏酒怎么回事

11月7日19:03，马思纯发博晒出了两张图片，第一张是井柏然、马思纯、刘昊然三人的合影，画风和谐稳重。第二张是井柏然、马思纯、刘昊然、周冬雨四人的合影，画风突变每个人都在翻白眼，更有眼尖的网友发现刘昊然的裤腿里藏了一杯酒，居然还上热搜了，昊然弟弟最近上热搜的方式越来越奇形怪状了哟!

在马思纯晒出的合照中，四位帅男靓女翻着个性的白眼，眼神超级吸睛，但更吸睛的是刘昊然的裤腿。经显微镜女孩破案，刘昊然的左腿裤脚你藏了一杯香槟，应该是拍照的时候来不及撤掉，真是一个有味道的机智boy啊!

刘昊然为什么要在裤腿藏酒

为了拍照。

在马思纯发出的图片中可以看到，四个人里只有刘昊然有一杯香槟，大家都没有，既然是要拍合影当然要保持一致性啦，所以地主家的傻儿子就把香槟放裤腿里了。幸亏香槟酒杯身材小巧，昊然弟弟你在裤腿里藏个红酒杯试试!

不过香槟酒杯再怎么小巧也逃不过自带八倍镜的绝世美人儿们，你们是魔鬼吗?都藏裤腿儿了还能发现，以后还能好好看昊然弟弟喝酒吗?

刘昊然经常喝酒吗

刘昊然在很多活动和节目上都喝过酒，基本上顿顿都是一口闷。

有网友发现在这张合照中，4个人里只有刘昊然有一杯酒，其他人都没有，这是不是意味着刘昊然特别喜欢喝酒呢?其实明显经常会参加各种活动，喝酒是很正常的。刘昊然在很多场合都被拍到喝红酒或香槟，而且每次都是一口闷，可以说是非常实在的一个人了。之所以在拍照的时候把酒藏起来，完全是为了保持画面的和谐，不然独自端着酒杯就太惹眼了。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号