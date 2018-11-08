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脆皮鸭是什么梗 脆皮鸭文学是什么意思 跟炎亚纶什么关系

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 16:07:36| 编辑：透透的

近日在网上有脆皮鸭网络词出来了，那么脆皮鸭是怎么回事呢？接下来就与91单机小编一起了看看吧！！！！

脆皮鸭什么梗

昨天炎亚纶出柜不少网友感叹磕到了真实的脆皮鸭文，这里解释一下脆皮鸭的谐音就是“插屁眼”，指的是男男之间的恋情，脆皮鸭更隐晦的说法就是“cpy”。

首先作为网络语的该词和吃货完全 没有半毛钱的关系!“脆皮鸭”取自插 屁 眼一词的的首字母缩写cpy的隐晦说法，“脆皮鸭文学”即是“cpy文学”，该词的含义则是用来内涵指代bl(Boys’ Love一般是指男性和男性之间的恋情)小说。

脆皮鸭是什么梗？脆皮鸭文学是什么意思？跟炎亚纶什么关系？

该词是2017年年末才开始流行起来的说法，出自于腐文化圈，由于cpy原本的说法太过露骨低俗敏感而衍生出来的一种替代的内涵表达方式，也是一种如今网络语言中常见的表达方式。

脆皮鸭文学啥意思

脆皮鸭是什么梗？脆皮鸭文学是什么意思？跟炎亚纶什么关系？

脆皮鸭文学就是专写男男之间恋情的文章。

其实“脆皮鸭文学”就是CPY的衍生词，CPY也就是脆皮鸭的缩写，那么和CPY相关的词语还有哪些呢?

超便宜?成品油?裁判员?其实都不是，因为如果要说是这些词语的话，那这篇文章就没有存在的必要了，

那么到底是什么呢?大家可以想一想一对男人会做的事情，多的大家体会了。

脆皮鸭是什么梗？脆皮鸭文学是什么意思？跟炎亚纶什么关系？

其实知道了这个成语之后大家在联系平常大家经常看的小说，那种什么有两个男主角的爱情小说会出现这样的情况了，所以这样的小说，也叫cpy小说，也叫脆皮鸭文学。

其实这个就是在小说圈了，因为有时候太过于暴露的文字是不能展现出来的，所以就只能用代名词了，现在已经是网络流行语了。

看完这篇文章有何感受？

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