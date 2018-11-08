请赐我一双翅膀什么时候播出?请赐我一双翅膀定档时间是什么时候?今天91小编就给大家带来了请赐我一双翅膀定档时间介绍，一起来看看吧!

目前《请赐我一双翅膀》还处于制作阶段，还没有官宣正式播出时间，有消息了爱秀美小编会第一时间更新哒!

史上最惨剧组来袭，没有之一。《请赐我一双翅膀》剧组自开机以来消息不断，但总结就一个字惨!惨!惨!炎亚纶发微博询问自己被谁打了，鞠婧祎更是发博称“惨不过林九歌。”这究竟是经历了什么让两位主演如此发声啊!

炎亚纶(龙天羽)因身为警官需要面对各种黑暗势力，导致每天被揍。而鞠婧祎(林九歌)身在监狱这种地方，自然也是逃脱不了被打的命运。两位演员现在已被戏称为每天在剧组挨揍，粉丝更是在官方发布精美剧照的同时自黑道：“终于不挨揍了。”

不仅仅是以上两位演员，综合各路消息来看，其他人也都难逃厄运，且都伤势不轻。身为反派大boss的冷大少居然也挂彩上阵了，难道这就是所谓的出来混迟早要还么?这边冷大少受了伤，那么可想而知其他人是惨到什么地步了。萧临风是又被打又被绑还被扔到荒郊野地，连我们可爱的湘湘妹妹都被打到了住院。简直是惨不忍睹啊。

别以为只有咱们的年轻人会挨揍，就连叱咤江湖多年的毛九和沙爷也是如此。你以为身为狱霸就没事了?那你简直是太小看我们剧组了，狱霸一样也要挨揍。目前看来也只有念之大小姐幸免于难。但似乎也只是身体上没有受伤，却被虐在心里啊!还不如只是被揍的其他人。

据悉，接下来的拍摄还会延续目前的状况，出品方还举办了一个“谁最惨”的投票活动，堪称惨绝人寰。但是如此也突出了我们演员的敬业，在此情况下还是要求精益求精，力求完美，但是至于究竟谁才是最惨的那一个，只有静待剧集播出之后才能揭晓了。

请赐我一双翅膀定档日期据悉，鞠婧祎刚刚结束《芸汐传》的拍摄，经过短暂的休息调整之后便投入该剧的拍摄。鞠婧祎此番首次出演民国题材电视剧，饰演剧中女主——林九歌，是一个思维敏捷，气质文雅的留洋高材生。因父亲被杀，而成为头号怀疑对象被冤入狱。为洗脱自己的冤屈成功越狱并与男主龙天羽(炎亚纶)等人一同对抗暗黑势。

目前，该剧已在横店拍摄了半月有余，剧中主演陆续进组，女主也揭开了神秘的面纱，鞠婧祎、张予曦、朱圣祎三花齐聚，如此高颜值，实力派的阵容，使得此剧更加让人期待。

如此高颜值阵容，让人很是期待，许多网友都纷纷问道请赐我一双翅膀什么时候播出，据悉这部剧将于2018年播出。