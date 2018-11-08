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吴谨言新片《皓镧传》是什么时期的故事？吴谨言《皓镧传》什么时候上映

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 16:02:11| 编辑：墨染西行

如今历史大剧一部接着一部，吴谨言新片《皓镧传》是什么时期的故事？吴谨言《皓镧传》什么时候上映？一起来和91单机小编来看看吧。

《皓镧传》

由于正担任总制片人，李达超执导，吴谨言、茅子俊、聂远等主演的《皓镧传》已正式定档11月15日爱奇艺全网独播。今日官方发布“争锋”版预告及人物海报，揭秘更多精彩看点。聂远继《延禧攻略》后与吴谨言再陷情感纠葛，深情告白“你这一生，都别想摆脱我”将扑朔迷离的人物关系表现得淋漓尽致;实力演技派宁静携手老搭档王志飞霸气归来，一句“逆我者亡”更为全剧增添了不少期待值。

《皓镧传》

于纷乱中睥睨天下于动荡中共品家国情

众所周知，春秋战国时期五霸独立，七国争雄，诸侯僭越称王，竞相称霸，而这一时期人们思想也得到了空前发展，是百家争鸣、人才辈出的黄金年代。今日官方发布的“争锋”版预告及海报，便贴合了人物背景及时代背景，以厚重华贵的质感向观众一展战国末年名士纵横捭阖，睥睨天下之势。

在最新的预告中，李皓镧(吴谨言饰)虽身形纤弱，但言语掷地有声，从初被吕不韦赏识到成为秦国王后权倾天下，其一生历尽磨难仍不改初心，实力诠释着东方独立女性本色;嬴异人(茅子俊饰)赵国为质时一袭白衣略显寡淡，眼神中难掩对权利的极度渴望，备尝险阻几度惊魂，终圆梦回秦称帝;吕不韦(聂远饰)心怀大业，一心为他人筹谋，却不想错失挚爱，几个噙着泪的镜头透露出他诸多的隐忍和辛酸。这也是继《延禧攻略》后，吴谨言与聂远组成的“利落CP”变“不离CP”再度牵手。公主雅(海铃饰)爱而不得，可悲可叹，错将执念当深情的她颇具悲情色彩;老牌实力演技派宁静出演厉王后，一句“逆我者亡”霸气难挡，在剧中她亦携手老搭档王志飞上演了多场对手好戏。此外，姜梓新、洪尧、何奉天、张南、佟梦实等新生代小生小花的表现同样可圈可点，在官方发布的人物海报中，逆光下的主演们配以不同的情绪，将剧中各人物的克制与野心展现得淋漓尽致。

《皓镧传》

借古喻今《皓镧传》全球同步播出再叙“中国好故事”

据悉，电视剧《皓镧传》以秦赵视角讲述了从战国晚期秦赵争锋至秦王政铲除了丞相吕不韦和长信侯嫪毐集团始得亲政这一历史跨度的故事。剧中不仅将向观众展现战国末期百家争鸣的大时代风貌，同时也将向观众传递出逆境时奋勉向上的正能量价值观。早在定档之初，总制片人于正就曾表示希望《皓镧传》是一部“有温度的作品”，通过剧中主演们上演的绝地反击，以求给处于逆境中的观众更多的温暖、信心和希望。

值得一提的是，早在后期制作之时，《皓镧传》的全球版权便已花落FOX，而接下来，该剧也将在欧洲、北美、大洋洲、亚洲的多个国家和地区的平台随爱奇艺同步播出。

新古典女性传奇剧《皓镧传》由欢娱影视、爱奇艺、腾讯影业、火凤燎原出品，即将于11月15日20:00起在爱奇艺全网独播!

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