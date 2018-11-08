流浪猫鲍勃改编自真实事件是真的吗 流浪猫鲍勃原型故事分享

流浪猫鲍勃改编自真实事件是真的吗?很多网友都不太了解，今天91小编就给大家带来了流浪猫鲍勃原型故事分享，一起来看看吧!



流浪猫鲍勃由真实故事改编，讲述詹姆斯遇到流浪猫鲍勃的感人故事，鲍勃帮助詹姆斯戒了毒瘾，彼此经历了一场场或妙趣横生、或充满艰险的旅程。

早在10月27日，电影就开始了点映活动，受到了影迷以及爱宠人士的追捧。观影后影迷们争相留言，为影片打call。

有些观众表示：“自己之前看过原著，觉得故事讲的非常励志和感动，没想到电影中的鲍勃竟然是本猫出演!”“影片中詹姆斯为了更美好的生活努力奋斗，鲍勃不离不弃的守护，让我感动。”“看完电影，我都想养一只橘猫了!”。

影片改编自真实事件，而故事原型也将此经历编写成书，畅销一时。

故事发生在伦敦，男主詹姆斯·鲍恩曾是一名瘾君子。如今落魄街头，无处安身，并且正处在戒毒初期。只能凭借街头卖唱，勉强度日。

游荡于街头还经常会遭到人们的鄙视。一天唱歌换来的硬币，甚至无法换来一顿晚餐。

直到一天，热心的医生为詹姆斯申请到了政府的救助房屋。男主终于能洗到热水澡。

也是这一天，一只橘黄色的猫，闯入了新家。它可不是像那只慵懒成性的加菲猫一样的虚拟猫，而是真正的猫。詹姆斯只想收留喵喵一晚，第二天再去归还主人。

然而附近却没有人走失宠物，原来，它是一只流浪猫。

无比粘人的喵星人，在几次相处中，就轻易将詹姆斯收服。喵星人也有了自己的名字——鲍勃。

鲍勃给他的回报也是巨大的，完全就是一只招财猫流落人间。鲍勃每天骑着詹姆斯，陪他上街卖艺赚钱，而「天生丽质」的鲍勃，瞬间圈粉无数，臣民与日俱增。

原本男主无人注目的街头演唱，因肩上的鲍勃，而备受瞩目。

原本「都不愿意和我站在一条人行道上」的路人，因肩上的鲍勃，而纷纷过来合影留念。

詹姆斯更是发现，鲍勃已经与自己不可分割。即是自己还剩最后一点钱，也要买鲍勃爱吃的金枪鱼。

即是生活再次跌入谷底，心中挂念的还是鲍勃。甚至在毒瘾再次来袭时，正是想到了自家的喵主人，而悬崖勒马。

也正是在鲍勃的陪伴下，詹姆斯度过了戒毒最关键的阶段。

而鲍勃在街头上的出名，更让出版社慕名而来。自传的畅销，彻底地改变了詹姆斯的生活。

喵主子居然就这样带领铲屎官过上好日子，简直不能更励志!整部影片似乎就在告诉我们：好好侍奉你家喵主子，你的人生即将飞黄腾达。

流浪猫鲍勃原型现状当下的人们似乎特别需要“治愈”，将于11月2日上映的电影《流浪猫鲍勃》来得适逢其时，电影中故事原型詹姆斯与猫鲍勃的感人故事早已在全球传为经典。人们说，因为鲍勃，猫的“使用说明书”里，除了负责卖萌外，一定要加上“治愈人类”这条。正是鲍勃这只猫，改变了一个生活陷入绝境的伦敦吸毒青年，救赎了他的人生。

2012年，詹姆斯将他与鲍勃的故事写成书，结果在全球发行了30种语言译本，热销千万册，包括后浪在中国推出的中文简体版。拍电影《流浪猫鲍勃》时，《哈利?波特》中扮演罗恩的鲁伯特?葛林特，还专程到柯芬园看望鲍勃，而在影片的伦敦首映式上，英国凯特王妃还特意与鲍勃“握手”。

没错，电影《流浪猫鲍勃》中，扮演鲍勃的是鲍勃本尊，原本导演曾经选了十只猫演员，而且已经开拍了，但是在詹姆斯带着鲍勃来片场探班，看到鲍勃的那一刻，导演罗杰?斯波蒂斯伍德立刻决定，“男”主角非鲍勃莫属。