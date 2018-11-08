流浪猫鲍勃好看吗?流浪猫鲍勃豆瓣评分是多少?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了流浪猫鲍勃剧情介绍一览，一起来看看吧!

流浪猫鲍勃豆瓣评分8.0，这个分数还是相当可观了。

电影《流浪猫鲍勃》自上映以来举办了多场观影活动，赢得了影迷观众的一致好评。有不少看完电影的观众表示：“影片中，鲍勃与詹姆斯之间相互陪伴的故事，不仅真实好笑，又让人感到温暖。鲍勃时而可爱，时而高冷的表现真是戳中内心的萌点。”有许多观众，更是召集身边亲朋好友一起组团走进影院观影。他们当中甚至有“二刷”、“三刷”本片的，“电影真的太暖了，不仅暖还很治愈。看见鲍勃，就想起家中的‘大宝’、‘二宝’。”。而有些影迷则是看完电影有了自己的理解：“真心建议生活在城市的人们去观看这部电影，也许能从影片中找到如何走出内心的迷茫与孤独的方向”。

据悉，电影《流浪猫鲍勃》不仅收获了超高口碑，票房也是一路飙升，持续走高。影片一度“霸占”了电影各大专业平台同档期口碑第一：豆瓣8.1分、猫眼9.2分、淘票票9.3和新浪微博大众打分9.1。在电影票房“寒冷”的11月中，《流浪猫鲍勃》用朴实无华的情感，为初冬带来丝丝温馨。

流浪猫鲍勃影评这个小伙子很幸运，因为他遇到了一只帮助他戒了毒瘾的黄姜猫鲍勃。它可不是像那只慵懒成性的加菲猫一样的虚拟猫，而是真正的猫。但是可爱程度绝不输，演技也是杆杆的，比国内某些面瘫级小鲜肉强多了。

他的主人是英国帅小伙 卢克·崔德威饰演的詹姆斯。一个无家可归的流浪汉，因为吸毒被亲生父亲和后妈拒之门外，只能靠一把破吉他卖艺为生。到垃圾桶翻口粮是家常便饭，更别提固定住所了。

幸运的是，他遇到了一位好心的医生，帮他戒毒之余，还为他申请了免费的应急救助房。更幸运的是在入住“新家”的第一个晚上，不速之客流浪猫鲍勃闯进了他的生活。正在洗澡的他，以为闹贼或者闹鬼，都快吓尿了。还因此结识了非主流女主贝拉。

可能是因为同病相怜，孤单的詹姆斯渐渐把鲍勃当做了家庭成员。用一周的生活费为受伤的鲍勃买药。有钱的时候，给鲍勃买最好的口粮。没钱的时候，宁愿自己不吃，也不让鲍勃挨饿。

鲍勃给他的回报也是巨大的，完全就是一只招财猫流落人间。深得中老年妇女和孩子喜爱的鲍勃，走到哪都有人想和它拍照。这也给鲍勃的“生意”带来成倍的兴隆，不管是弹吉他卖艺，还是在街头卖报纸。当然，鲍勃最大的回报是给了詹姆斯戒毒的勇气和陪伴。戒毒之后的鲍勃焕然一新，和父亲和解，重获妹子芳心，生活也蒸蒸日上。

有时人和动物的感情甚至比人与人之间的感情更加可贵，充满灵性的鲍勃已经成为詹姆斯亲人一样的存在。所以当鲍勃失踪的时候，詹姆斯才会整个人都失魂落魄了。当鲍勃害怕街头大狗的时候，詹姆斯才会不惜挨打也要时刻保护它。

电影中处处用鲍勃的视角来看待周边环境，每个人对鲍勃的称呼都是用He(他)而不是 It(它)，拟人化的镜头更显出鲍勃的灵性。

故事其实很简单，但是如果这个故事是真实存在的那就不简单。这部电影是根据真实事件改编，而鲍勃是本尊实力出演。现实版詹姆斯还在影片最后意味深长的打了个酱油，鲍勃见到真主人的眼神也是亮了。

《流浪猫鲍勃》与2012年出版之后，立刻成为畅销书。鲍勃成为了英国最火的萌宠，和人Hi Five是他的拿手绝活。跟随詹姆斯在各大电视台出镜，毫不怯场，猫界的霸气总攻有木有。

现在的他们不用再街头卖艺和卖杂志，也不用再住应急救助房，还买了自己的房子。依旧是不可分离的好朋友，鲍勃依旧走到哪里都骑在詹姆斯的肩膀上，并且一起在为提升人们对流浪者和动物保护的意识。

撩完这部电影，我都想整一只猫来养养了。

愿这对人兄猫弟越来越好。