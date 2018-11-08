《声临其境》拒绝流量明星是怎么回事？《声临其境》嘉宾选人原则是什么

徐晴

湖南卫视原创声音魅力竞演秀《声临其境》5日晚在清华大学举行“文新论坛”研讨会,知名演员范明、著名配音演员边江、总导演徐晴、国家一级播音员丁文山共同做客。范明自曝参与的明星来不得一点虚假,谁都不敢懈怠,总导演徐晴认为这档节目成功在于立意高和行业的“揭秘性”。

谈及配音的工匠精神时,范明表示既要不断坚持也需要有创造力,“我个人认为应该是那种意志力,对一个东西的专注和执着,那个执着甚至可能是癫狂,这个癫狂是褒义的,你可能全部投入进去”。范明坦言参与《声临其境》的嘉宾都来不得一点虚假,谁都不敢懈怠,“这个节目营造了氛围,就是工匠精神那种执着”。

范明

总导演徐晴坦言《声临其境》从实际播出效果来看无疑是现象级节目,可谓是实力担当的清流综艺。在她眼中,这个节目成功的原因一是立意高、一是带有影视行业的揭秘性。“大家不太了解幕后配音,不太了解实力派演员有令人称叹的才华,我们把这些放在舞台上并加以放大,给大家一个全新的体验。”

徐导透露演员都有“戏比天大”的价值观,演员对表演是心怀敬畏的,他们不愿意把自己和明星混为一谈,“所以从一开始我们节目就拒绝纯流量艺人,坚持实力演员的才华秀”。