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佘诗曼为什么说小S好狠？小S切除腋下汗腺是怎么回事

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 15:55:07| 编辑：墨染西行

明星总会为了一些目的做各种手术，小S为什么切除腋下汗腺？佘诗曼为什么说小S好狠？一起来和91单机小编来看看吧。

大S爆料

据台湾媒体报道，女星大S(徐熙媛)产后复出声势很好，先是在《幸福三重奏》成为话题人物，近日又接下某美妆节目，人气更旺。她本就是圈内出了名的爱美人士，还有“美容大王”的封号，近日节目邀请到佘诗曼分享保养心得，竟意外爆料小S曾“腋下开洞”在身体上动手脚。

大S在节目中，和佘诗曼聊到拍戏，对方分享了拍摄《延禧攻略》时，明明是45度的大热天，却要穿着厚重的古装，她好奇直问，这样狂流汗，会不会影响妆扮，佘诗曼笑称要上很多胶黏头发。她一时还分享了，其实女明星中，不少人有多汗的困扰，妹妹小S就是其中一个。并爆料妹妹过去学琴，因容易流手汗，到医院寻求帮助，用电烧的方式，让医生在腋下开洞，再透过内视镜切除汗腺，超详细的描述，让现场众人直冒鸡皮疙瘩。

佘诗曼

另外，大S还说，曾认识一位“非常厉害的女明星”，也饱受多汗之苦，脸上很容易冒汗，最后也是直接动手术割除汗腺，不过她并没有透露，言谈中那位“很厉害的女明星”到底是谁。但她的爆料，光是细节描述，就让来宾吓到张大了嘴，连佘诗曼也惊呼，直说动刀割汗腺“好狠”。

看完这篇文章有何感受？

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