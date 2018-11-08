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明日之后小树苗怎么获得 明日之后小树苗获取攻略分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 15:54:06| 编辑：NO

明日之后小树苗怎么获得？明日之后小树苗是游戏中中昂要的材料，很多小伙伴不知道明日之后小树苗怎么获得？下面小编为大家分享一下明日之后小树苗获取攻略。一起来看看！

明日之后小树苗是这个游戏中非常稀有的一个材料，很多小伙伴都在问这个明日之后小树苗是怎么获得的?小编就为大家带来了小树苗获得方法分享!

明日之后小树苗获得方法

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小树苗：这个是制作必备的材料，必备的材料也就是说制作一把武器，材料生铁是非常重要的，所以这个材料要准备好，小树苗就是其中的一种材料，还可以制作子弹的盒子。

小树苗是可以在木头里面采集的，我们每次采集的树木，这里都会有概率掉落，概率只有1/10左右。

必须要用武器去采集，如果是砍树的话，一定要用到斧头，不然是不会获得副材料的。铁矿也是一个道理，在地图上找到对应的石头，石头敲起来，有概率可以爆出铁矿。

铁矿的话也是非常稀有的，概率是1/10，铁矿比较难搞。需要对应的材料可以去采集，也可以去101这边去购买，不想要的可以把材料卖掉，有的地方会有收材料的，直接卖掉，可以赚一笔钱。如果要放在家园里面也是可以的，但是家园的柜子，一定要多做几个，不然容量比较小。

以上就是这篇文章的所有内容！

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