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荒野大镖客2熊罴之士奖杯怎么达成 荒野大镖客2熊罴之士奖杯达成攻略

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 15:53:51| 编辑：林克醒来

荒野大镖客2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问荒野大镖客2熊罴之士奖杯怎么达成？小编为大家带来了荒野大镖客2熊罴之士奖杯达成攻略，一起来看看吧。

荒野大镖客2熊罴之士奖杯怎么达成 荒野大镖客2熊罴之士奖杯达成攻略一览

荒野大镖客2熊罴之士奖杯达成攻略一览：

奖杯攻略[熊罴之士]，在故事模式中遭受熊的攻击并最终反杀18次。

在荒野中，确保你步行，而不是骑马。当你遇到熊时，你需要先让熊将你扑倒。然后快速按下B键以此来挣脱，然后立即杀死熊。当挣脱熊时，你有一个短暂的时间来射击熊。必须在这个阶段杀死它，才算一次有效的计数。

熊可以在很多地方刷新，但出现的时间有点随机。熊主要在早晨或中午出现。你可以从物品轮上开一个营地来推进时间。不建议晚上和晚上，因为出现几率较低。

在熊攻击你之前你可以尝试削弱熊。选择造成大量伤害的武器并使用快速弹药。

重置同一个地方。要做到远离该地区(骑行30-60秒，越远越好，熊的重生的机会越大)。然后从搭建一个营地，睡一天直到早上或中午。返回并检查熊。它有大约30%的机会重生。如果它不存在，请用炸药炸掉自己并再次检查。如果仍然没有，要么再次睡觉，直到它产生或进行手动保存退出游戏继续(您在暂停菜单，故事下找到这重复上述步骤)。经过一段时间重置同一地点后，熊的出现几率可能会下降，所以只需继续其他活动，并在游戏一段时间后再回来，那么出现几率应该会再好一些。

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