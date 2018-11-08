河洛群侠传韦白龙怎么选 河洛群侠传隐藏人物韦白龙选择方法

河洛群侠传游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问河洛群侠传韦白龙怎么选？小编为大家带来了河洛群侠传隐藏人物韦白龙选择方法，一起来看看吧。

韦白龙人物介绍：

凉风有信，秋月无边，亏我思娇的情绪好比度日如年，虽然我不是玉树临风，潇洒倜傥，但是我有强健的臂弯和广阔的胸膛。

河洛群侠隐藏人物韦白龙怎么选?

选择方法：对话23455。对应人物鹿鼎记中的韦小宝。

装备三件套：玄铁匕首(攻击后虚招提升二阶 附加外伤)，子母追魂钉，小白龙外设服饰。

称号：神行百变(获得更多经验 百分之25的闪避，加十点资质)。

称号：掷果潘郎：战斗时参战的女性队友伤害提升百分之30;但增加自身被容易被敌方锁定 (所以集齐七个老婆会发生什么?)。

称号：富二代 (同令狐冲)。

自带绝学武学：透骨打穴法：短兵效果，封穴效果，配合感悟心法累积虚招 增加对手负面状态。

自带绝学武学：含沙射影(可反击)目前看到的全豪侠最远的攻击距离(2.5-6 ) 暗器效果，升级高级鬼蜮难测耗气6格。

感悟心法：核心应该是暗劲伤人(百分之50几率造成敌人五次封穴)百花齐放 (一场战斗释放超过三种招式攻击额外提升威力，对敌负面效果增加)。