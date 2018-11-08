Q飞车手游结婚系统怎么样 Q飞车手游结婚系统规则介绍

Q飞车手游结婚系统怎么样?很多玩家都不太了解，今天91小编就给大家带来了Q飞车手游结婚系统规则介绍，一起来看看吧!

QQ飞车手游结婚系统常见问题汇总

Q：结婚玩法内如何发起求婚?

A：确认双方为情侣关系并且对方和自己是异性后，车手就可以在情侣界面使用一个求婚信物/豪华求婚信物向对方进行求婚了。求婚信物、豪华求婚信物商城售价分别为5000点券和999钻石，11月8日-11月18日限时8折。。

Q：双方结婚后可以选择获得的蝶舞今生套装性别吗?

A：婚礼结束后车手第一次进入伴侣界面将获得一个经典婚礼专享礼盒/豪华婚礼专享礼盒，打开礼盒可获得蝶舞今生套装，获得的套装性别取决于打开礼盒时车手的性别。

Q：结婚后情侣间的亲密度会不会消失、清零?

A：结婚后情侣间的亲密度会保留，并增加了伴侣间的恩爱度，玩家可以在伴侣界面右下角的纪念册中切换伴侣与情侣页签，查看恩爱度和亲密度。

Q：离婚是否需要使用道具，离婚后双方还是情侣吗?

A：离婚不需要使用道具，只需点击伴侣界面左下角的离婚按钮，经过3天冷却期后再次确认即可离婚，离婚后双方将回到单身状态，不再是伴侣或情侣。

Q：举办第一次婚礼后想举办第二次婚礼需要等待多久?

A：同一对伴侣可多次举办婚礼，第二次以后命名为纪念婚礼，两次婚礼之间需要1个月冷却时间。如果双方离婚，则该冷却时间失效。经过三天离婚冷却期跟前一任伴侣离婚后，再次结婚并举行婚礼没有冷却时间。