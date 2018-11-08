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黄秋生怼周游是怎么回事？周游消费蓝洁瑛说了什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 15:48:01| 编辑：墨染西行

蓝洁瑛去世后众多明星都有发文追悼，也有一些人反其道，黄秋生怼周游是怎么回事？周游消费蓝洁瑛说了什么？一起来和91单机小编来看看吧。

周游、蓝洁瑛、黄秋生

据台湾媒体报道，港星蓝洁瑛3日凌晨被发现暴毙在家中，死讯震惊整个演艺圈。过去曾与蓝洁瑛合作过《半生缘一世情》的周游听闻此事时，也非常感慨，说对方是自己拍戏生涯中“最怕的演员第一名。”坦言在这次合作受了不少气。黄秋生7日忍不住站出替蓝洁瑛说话，狠批周游“消费死者”。

周游先前在谈及与蓝洁瑛合作《半生缘一世情》一事，称当时大家去到苏州拍摄，蓝洁瑛坚持不肯住镇上的小旅馆，坚持要住市中心的大饭店，某天碰到下雾，雾大到伸手不见五指，她让出自己的房间请对方将就一晚上，但蓝洁瑛坚持不肯，就是要回饭店，因此最后只好请一个人在前面边走，边帮车子指路，把蓝洁瑛送回距离片场半小时车程的饭店。

另外，蓝洁瑛因为片酬一事闹得很大，周游忆起该段往事：“我从台湾汇钱到香港，但蓝洁瑛说没有收到，我拿台湾汇款单给她看，说我们钱已经汇，但她说这可以造假，现场就说不拍了，从礼拜一开始空等两天，整个停滞。”周游坦言蓝洁瑛的脾气强硬，在片场独来独往，“结束这档戏之后，没有和蓝洁瑛再合作，她那个性，谁敢联络。”

根据香港媒体报道，黄秋生7日宣传新戏时，忍不住跳出为蓝洁瑛说话，“有人出来消费(别人)。”认为要收工回饭店碰到大雾，需要有人在前面指路，就是代表该饭店就在附近，认为不会有人在前指路两个小时，“饭店这么近，为什么不可以回饭店?为什么要在你房间睡?”他也表示这些条件应是开拍前就谈好的，认为蓝洁瑛不可能是突然提出要住五星级饭店。

另外，黄秋生称因为香港演艺圈经常会遇到别人拖欠片酬的事情，认为蓝洁瑛没收到钱不开工是很正常的事，“你以为茶餐厅啊?吃完再给钱，还没收到钱当然不拍啊，现场立刻就停，我也试过12点收不到钱就停工。”随后还狠批周游欺人太甚，认为死者已矣，应该要有同情心，不要去消费死者。

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