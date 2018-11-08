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刺激战场鸡神奖杯获取方法 刺激战场鸡神奖杯活动介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 15:45:26| 编辑：﹍ɑ。群℡

刺激战场的鸡神奖杯是可以兑换一些不错的道具，这个物品是需要玩家参与活动之后才能进行获取的，那么具体的规则是什么?小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

刺激战场鸡神奖杯获取方法：

活动时间：2018.11.6一2018.11.11。

活动介绍：全新版本强势来袭!每日在经典模式中累计淘汰相应人数，即可领取鸡神奖杯。

鸡神奖杯，2020-12-31，23.59.59过期，完成特定活动任务获取，可在【活动】界面-限时兑换活动进行兑换。

在经典模式中累计淘汰3人，获取鸡神奖杯*1;

在经典模式中累计淘汰5人，获取鸡神奖杯*1;

在经典模式中累计淘汰10人，获取鸡神奖杯*1。

活动时间：2018.11.6一2018.11.17。

活动介绍：全新版本强势来袭!活动期间收集鸡神奖杯，可兑换永久粉色运动套装。

鸡神奖杯*8，兑换粉色运动服上衣*1;(限兑换1次)

鸡神奖杯*8，兑换粉色运动服长裤*1;(限兑换1次)

鸡神奖杯*6，兑换粉色运动服鞋子*1;(限兑换1次)

鸡神奖杯*1，兑换天天刺激金币宝箱*1。(限兑换15次)(有机会获取60-150金币)。

相关活动中，共产生33个鸡神奖杯，其中：

新版来袭-累计淘汰送：3个/天，共18个;

新版来袭-争夺名次送：3个/天，共15个。

总结：参与活动即可领取奖杯奖励，集齐一定的数量可以兑换套装，活动共产出33个奖杯!

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