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一加6T和一加6有什么不一样 一加6T和一加6特点是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 15:45:19| 编辑：火红橘子

一加6T和一加6有什么不一样?一加6T和一加6特点是什么?很多网友都不太了解，今天91小编就给大家带来了一加6T和一加6特点，一起来看看吧!

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一加6T与一加6对比

一加6T和一加6有什么区别 一加6T和一加6对比详情

一加6T在硬件上基本延续了一加6，它采用了6.41英寸的2340x1080(402ppi)分辨率的19.5：5比例的Optic AMOLED(三星提供Super AMOLED面板，但仅由一加对屏幕进行校准)第六代大猩猩水滴屏。

一加6T屏幕和一加6一样，提供了sRGB和DCI-P3两种色域选择。一加6T处理器依然是顶级的骁龙845，前置一颗1600万(CMOS为IMX 371，最大f/2.0光圈)的单摄像头。支持人脸识别，支持NFC。后置1600万(CMOS为IMX519，最大f/1.7光圈，1.22um单位像素)+2000万(CMOS为IMX 376K，最大f/1.7光圈，1.0um单位像素)，它支持OIS光学防抖和EIS电子防抖。

在细节方面，一加6T依然使用的是USB Type-C数据接口，充电规格依然是5V/4A。电池容量从3300mAh提升到了3700mAh，移除了底部的3.5mm耳机插孔，原来听筒部分的LED指示灯也没了。手机的厚度也从7.75mm提升到了8.2mm，重量从177g升到了185g。完全基于Android9.0开发的H2OS 9.0继续提升了屏幕响应速度，而它也可以说是OnePlus最核心的竞争力了。光学屏下指纹已经打通了微信、支付宝的指纹支付，也算是达到了旗舰机的主流水准!

总的来说，这次的一加6T就是一加6的屏下指纹改版。

看完这篇文章有何感受？

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