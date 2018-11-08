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QQ炫舞明星舞团争夺战活动奖励 明星舞团争夺战活动地址分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 15:43:41| 编辑：﹍ɑ。群℡

QQ炫舞的明星舞团争夺战是最近推出的活动，玩家们参与活动之后是有相应的奖励，那么这个具体的玩法有哪些?小编整理了相关的资料和大家分享下吧!

明星舞团争夺战活动

活动时间：11月6日-11月24日

活动地址：点击参与

活动奖励：

报名规则

1. 只有舞团的团长才可进行报名，且舞团必须为2018年10月29日之前创建，报名后无法解散。

2. 每个舞团报名后，必须填写拉票宣言、舞团风采照。若拉票信息、风采照、视频与舞团无关，官方有权重置舞团报名资格。

3. 为了保证不出现违规图片等内容，每个团长提交报名后，资料将会进入人工审核阶段，审核成功后才可进入投票列表，我们将会加快你的舞团报名审核。如长时间未能搜索到你的舞团，请确认LOGO与风采是否符合要求，可能审核已被拒绝。如有疑问请联系官方QQ：858500066

4. 每位QQ用户只能报名一次，报名前请注意页面上的绑定的大区是否正确。

活动规则

1. 每个大区获得票数最多的舞团将成为所在大区的明星舞团，并享受专属权益。

2. 投票任务将在每日凌晨重置，票数也将在次日凌晨清空。

3. 投票奖励领取后将直接发放到页面上绑定的游戏大区，请在领取前确认绑定的大区与角色是否正确。

4. 腾讯公司在法律允许范围内对本活动拥有解释权。

总结：活动是只有团长才能报名：且每个用户只有一次报名机会，最后需要确定绑定的大区!

想要了解更多相关内容敬请关注91网，更多精彩内容等你来发现。

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