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航海王燃烧意志佩罗娜怎么加点 航海王燃烧意志佩罗娜最强加点攻略分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 15:42:30| 编辑：NO

航海王燃烧意志佩罗娜这个角色很受广大玩家青睐，但是对于佩罗娜很多玩家都并不太了解，那么航海王燃烧意志佩罗娜天赋加点技巧有哪些，下面小编就为大家带来航海王燃烧意志佩罗娜的加点方式，下面就随小编一起来看看吧。

航海王燃烧意志佩罗娜怎么加点?佩罗娜是目前游戏中非常好用的角色，那么她的技能该如何加点?下面是小编分享的加点搭配推荐，感兴趣的可以一起来看下哦!

航海王燃烧意志佩罗娜怎么加点

【SR 佩罗娜】 - “幽灵果实”能力者，拥有让人消极的能力

终结技：惊吓穿越(可让敌人消极+恐惧)，必加

奥义技：神风响指，必加

主动技能：需要手动释放的技能，满级需要99点，其中激活需要5点，2~5级需要1点，往后每5级分别为3,5,10。其中每级会加一点固定伤害，第11级有一个百分比的提升。

由此可见11级的性价比最高，如果缺技能点，可以之加到11级，但是对于重点技能，建议还是要加满。

被动释放：不需要手动释放的技能，直接加成。包括被动技能、状态技能和天赋技能。其中：

1、被动技能：满级需要99点，技能消耗与主动技能消耗成长一样，技能成长每级提升固定百分比，所以加点。后期资源足够，建议满级。

前期资源不够，可以慢慢加，不要根据参考图直接拉满，否则其他技能不够加点。

2、状态技能：满级58点，为主动技能的附加技能，主动释放才起作用，可能消耗魂玉，可以开关。

根据实际的使用情况可以选择开关和是否加满。主要看技能搭配(后面会讲)

3、天赋技能：满级198点，其中激活需要10点，2~5级需要2点，往后每5级分别为6,10,20;

每级增加固定百分比，收益比被动技能高，某些角色需要搭配其他卡牌生效。

其次，要理解魂玉、怒气和技能释放顺序的规则：

1、每局开局有5点魂玉(鹰眼可以到达7点);

2、每回合增加5点魂玉，最多储蓄满10点;

3、每使用1点魂玉，增加10点怒气;

4、满100点怒气可以释放奥义;

5、终结技和奥义技不可接其他主动技能，为最终释放的技能;

6、宝石等可以给卡组增加初始怒气等;

理解以上规则之后，大概就知道选择主动技能的时候要注意魂玉和技能类型的搭配了。

一般情况，优先选择两回合能到10怒气的技能，且终结技能不要第二回合释放(终结技能放完，无法释放奥义，导致技能无法衔接)所以会有，2+3，5，7+3，5+5的搭配形式，尽量保证角色第二回合释放奥义。

ps：特殊角色、宝石、装备因素这里先不谈。等理解了这些，其他都是一通百通。

以上就是航海王燃烧意志佩罗娜加点攻略推荐！

看完这篇文章有何感受？

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