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华为P30 Pro什么时候出 华为P30 Pro上市时间及配置一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 15:39:39| 编辑：林克醒来

最近很多用户都在问华为P30 Pro什么时候出？那么这款手机什么时候上市，配置如何呢？小编为大家带来了华为P30 Pro上市时间及配置一览，一起来看看吧。

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华为P30 Pro什么时候出?

华为P30 Pro系列将在2019年上半年发布上市。一般华为P系列在上半年更新，华为Mate系列则是在下半年更新。

华为P30 Pro配置介绍

近期网友曝光华为P30 Pro渲染图，华为P30 Pro或将采用6.41英寸刘海曲面屏，麒麟980，12MP+3MP前置(3D结构光)，后置41MP+12MP+21MP，6/8/10GB RAM，128/256/512 ROM，安卓9.0，屏下指纹，5000mAh电池。

尽管华为Mate20系列尚未在国内开卖，但坊间已经在开始流传华为P30系列的信息。就在不久前爆料人士披露华为P30 Pro有可能会采用前置屏下摄像头的消息之后，又有来自市场调查公司有关今年第四季和明年第一季国产品牌旗舰机型的摄像头图表显示，华为P30 Pro将会是40MP+16MP+8MP的三摄组合，其中副摄或有可能改用华为Mate 20的16MP超广角镜头，仍将搭载麒麟980处理器,让人意外的是华为P30 Pro极有可能是首款发布且开卖的12GB内存手机，时间或许在明年3月。

除了内存外，华为P30 Pro后置三摄的具体组合和Mate 20 Pro不同，是标准广角+黑白相机+长焦的组合，和P20 Pro保持一致。但P30 Pro的黑白相机支持像素4合1，虽然像素缩减但可以换来更加出色的夜拍表现，只不过这一说法未得到进一步确认。

机身正面，华为P30 Pro将配备刘海曲面屏，下巴更窄，看上去更加极致。而且这部手机还会配备屏下指纹功能，用户体验更加出色。

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值得注意的是，由于这张图表还准确的披露了荣耀Magic2的三摄规格，所以在可信度方面应该没有什么问题。同时似乎也确认了明年的华为P系列新机确将被命名为华为P30系列，也会有标准版华为P30和旗舰版P30 Pro至少两款机型推出。

至于华为P30系列的其他配置方面，搭载麒麟980处理器肯定是没有任何悬念的事情，并且从华为Mate 20系列的存储组合来看，即便标准版的华为P30也应该是6GB内存起步，而华为P30Pro则应该会带来8+128GB这样的存储组合，并且不出意外的话，华为P30系列全系都应该搭载有屏下指纹解锁技。

华为P30 Pro售价分析：

至于售价方面，可想而知在使用12GB内存后，华为P30 Pro顶配版的售价肯定又会再创新高。

看完这篇文章有何感受？

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