一加6T和小米mix3哪个手机好?一加6T和小米mix3都有什么特点?很多网友都不太了解，今天91小编就给大家带来了一加6T和小米mix3对比结果一览，一起来看看吧!

一加6T和小米mix3对比

外观对比

小米mix3采用滑盖设计，屏幕尺寸为6.39英寸，采用了三星的AMOLED 面板，分辨率为2340 x 1080，屏占比是93.4%，顶部黑边放听筒传导和光线传感，底部因为是COG封装留了层黑边，机身采用多彩陶瓷。

一加6T采用水滴全面屏设计，配备的是6.41英寸AMOLED显示屏，分辨率为2340×1080，纵横比例为19.5：9，屏占比为86%，机身背面采用3D曲面玻璃，附有 AF 防指纹镀膜，竖排双摄，摄像头下方是LED闪光灯。

性能配置对比

小米mix3采用骁龙845移动平台，系统方面运行基于Android P的MIUI10，内存和存储上面，小米mix3提供6GB+128GB/8GB+128GB和8GB+256GB三种版本，最高8GB的LPDDR4X四通道内存。搭载一块3200mAh电池，支持qc4.0快充和10w无线充电。配备1200万后置旗舰双摄硬件模组，主摄为索尼IMX363传感器，支持Dual PD极速对焦，支持960帧慢动作模式，前置采用了2400万像素(索尼IMX576)+200万像素前置双摄。

一加6T搭载高通骁龙845处理器，支持全新的AIE AI引擎，性能提升3倍，系统方面搭载基于Android 9.0的氧OS，拥有6GB +128GB /8GB +128GB /8GB +256GB三种存储组合选择，配备最高8GB的LPDDR4X四通道内存。搭载3700mAh电池，更重要的是，一加6t配备的Dash闪充，但不支持无线充电。采用2000万+1600万后置双摄像头，索尼IMX 519传感器，双F1.7大光圈，支持双核对焦技术以及OIS光学防抖+EIS电子防抖。支持拍摄60帧4K超清视频; 前置1600万像素摄像头，支持EIS电子防抖，支持AI人像美颜等功能。

售价对比

小米mix3 ：6GB+128GB版售价3299元，8GB+128GB版售价3599元，8GB+256GB版售价3999元，10GB+256GB故宫特别版售价4999元。

一加6T：6+128GB版本售价约3821元，8+128GB版本售价约4030元，8+256GB版本售价约4378元。

总的来说，这两款手机区别还是很大的，小米mix3是滑盖全面屏支持无线充电，而一加6t是水滴屏支持屏幕指纹，但如果喜欢拍照的话，建议购买一加6t，注重外观的话，就看个人喜好了。