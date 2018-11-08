炎亚纶演过的电视剧有哪些 炎亚纶最好看的电视剧推荐

炎亚纶这两天因为宣布出柜在网上被热议，一众网友纷纷路转粉表示要找他的综艺和电视剧看了，炎亚纶演过的电视剧有哪些呢?炎亚纶哪部电视剧最好看?一起来看看吧。

炎亚纶演过的电视剧有哪些

炎亚纶2004年出道，出道14年至今已经演了多部影视作品，有电视剧也有电影，下面就来为大家盘点一下。

电视剧《一路繁花相送》已经播出，钟汉良和江疏影主演，这部剧其实还没播出的时候，就已经开始受到关注了，钟汉良和江疏影之间的感情虐恋是这部剧的一大看点。

而这部剧的男二号就是炎亚纶，炎亚纶在剧中是钟汉良和江疏影的同学，是钟汉良读书时的铁哥们，是苦恋江疏影十年之久的“痴情男”，所以和钟汉良在剧里是亦敌亦友，而且还是一个霸道总裁，一个不允许员工加班的稀世好老板，这部剧也是炎亚纶第一次出演内地电视剧。

电视剧《亲爱的味道》，由陆毅，郭采洁和炎亚纶主演，炎亚纶饰演男二号林暄，是个富二代，还是心理师，还是占卜师，目前此剧已经杀青，非常期待播出。

民国悬疑电视剧《请赐我一双翅膀》目前也已经杀青，正在进行后期制作，炎亚纶这次可是妥妥的男一号，看这扮相，真的很帅，而且发型很新潮啊。

此剧的女一号是鞠婧祎，饰演林九歌，一个气质文雅的留洋高材生。因父亲被杀，而成为头号怀疑对象被冤入狱。为洗脱自己的冤屈成功越狱并在剧里和炎亚纶等人一同对抗暗黑势力。

此剧还有我们的女神王艳的倾情加盟，相信会有很多看点。

炎亚纶哪部电视剧最好看

炎亚纶最好看的电视剧应该是《终极一班》《终极一家》系列和《霹雳MIT》，但是年代都比较久远了，下面来介绍下霹雳MIT的剧情：

这个史上号称校规最严苛的百年私校「圣英学园」里，学生之间口耳相传的，不是春风化雨的老掉牙故事，而是一旦有人想破坏校园宁静、引发可怕风波的时候，霹雳MIT就会出动，及时阻止事件的发生，默默守护著圣英的正义与和平的传奇。因种种原因，霹雳MIT消失，校园开始作乱，只剩下末代霹雳美眉Cherry老师(范玮琪饰)。为了振兴校园、重申正义，决定感召代号187「钱富豪」(陆庭威饰)、747「黄辉宏」(黄鸿升〈小鬼〉饰)以及天魔星 「李晓星」(吴映洁〈鬼鬼〉饰)这三名‘无恶不作’的黑名单学生和Dr.James的白名单儿子007「詹士德」(飞轮海组合(炎亚纶〈吴庚霖〉饰)、，成立新一代进化版的 霹雳MIT」，来阻止校园里的作恶，让圣英学园重回过去的辉煌美名。

当校园里第一个不幸意外发生，谁也没想到这只是整个恶整游戏的开端，黑暗中窥视著一切的恶魔，早已悄悄接近CHERRY老师所带领的霹雳MIT，要和他们玩一场恶魔游戏。每一道关卡获胜的人，可以得到一块拼图，只要将所有拼图拼凑起来，就可以得知恶魔的真面目。但是，万一输了的话，这个学校就会受到永远的诅咒，再也没有恢复平静的一天。为了圣英学园，霹雳队员纷纷出动对抗黑暗势力，但谁是恶魔?曾是美眉教主的天使老师(田丽饰)又与CHERRY老师有何恩怨?而在充满危机的任务下，霹雳队员们的友情、爱情，又会对任务产生什麼样的影响?