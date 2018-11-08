蓝洁瑛的离世让全网都在默哀，却突然有人唱反调，周游是谁消费死者是怎么回事？蓝洁瑛最后一任男友是谁？一起来和91单机小编来看看吧。

蓝洁瑛的离开牵动着很多网友们的心，对于她的身后事目前香港艺人圈也是在同步的着手进行之中。对于此事怎么安排其实古天乐和蓝洁瑛的亲姐姐已经在着手安排着，从香港媒体传来的最新消息，姐姐已经和亲戚已经到位，并且低调着在对蓝姐进行最后的安送。

到目前为止，香港媒体界出现了二个被认为是对着蓝洁瑛唱反调的人，一个是昔日的娱乐圈“老贵人”周游，而另一个则是自称是蓝洁瑛最后一任男友的曾权威。现年已经82岁的曾权威扬言自己有蓝洁瑛的绝笔信，而且有必要的时候还会选择公开。

对此香港的很多艺人声称年过80的周游和曾权威与蓝洁瑛昔日有过合作，尤其是曾权威也曾帮助过蓝洁瑛，还担任过其律师。对于蓝洁瑛已经离去，二位老人此时站出来说三道四也引得网友们的纷纷指责。要知道蓝洁瑛生前的日子并不太平，希望她离开之后也是好好对待她。

但奈何82岁的曾权威以昔日熟人的身分出面闹事，而且还自称是她最后一任男友。在媒体面前他表示自己在2005年蓝洁瑛申请破产的时候自己就多次请她吃饭，也曾牵过她的手，与她的密切相处就爱上了这个女人。

据香港媒体了解，曾权威的确是在2005年与蓝洁瑛有过一段时间的合作，但并不像他现在所说的一样是她的最后一任男友，曾权威现在出面还表示自己是治疗了蓝洁瑛心病的第一人，她的感情经历之中自己是修复了她内心的伤痛，也是因为他蓝洁瑛才能够活到2018年。

对于曾权威的说法，很多的媒体并没有相信，也是劝其已经82岁了，就不要再借着蓝洁瑛的名号到处散播关于她一切的坏消息。对于曾权威现在突然出面说有关于蓝洁瑛的消息，到底他的目的为何暂时并不清楚，而且此事也并没有获得蓝洁瑛姐姐的认可。

死者为大，蓝洁瑛已经离开了，对于她一些昔日的往事，还是请那些所谓的熟人们不要再出现。毕竟其姐姐已经出现了，想着让妹妹蓝洁瑛安静的入土为安，不希望自己的往事重提，估计这也是蓝洁瑛生前所希望的吧。