吴佩慈早有嫁入纪晓波豪门的消息，吴佩慈怎么回应纪晓波被抓传闻？纪晓波洗钱和吴佩慈有关吗？一起来和91单机小编来看看吧。

昨天，有博主在微博上爆料，纪晓波被抓了……

因为涉嫌洗黑钱近5000亿港元(约4400亿人民币)……

消息一出，小妹整个人都惊呆了……

第一反应竟然是，吴佩慈怎么办?

晚上，她就自己出来辟谣了——忍不了了!

明明自己晚上刚和纪晓波一起吃饭↓

不过这个一家人，emmmm……

金融圈的事，孰真孰假小妹也说不清楚。

但吴佩慈，最近可没闲着……

一直在辟谣

前不久，台湾媒体报道纪晓波有了新欢， 新欢对象则是星女郎林允。

身价千万的中年富豪与22岁年轻女明星，这个组合想想就刺激……

据说林允陪着纪晓波出席豪门宴会， 还以正宫的架势hold住了全场↓

林允还出入香港，打翻了吴佩慈的醋坛子……

不过嘞，双方倒是很快地出面否认了。

林允经纪人：没这事，别瞎说。

吴佩慈：别瞎写啦!

像这样纪晓波一出事，吴佩慈就充当老公的新闻发言人的例子数不胜数……

毕竟纪晓波可是有“娱乐圈女星杀手”的称号，他的情史也是bling bling!

杨恭如、林心如、熊黛林、黄奕、陈瑶灵等，甚至还有老徐……都榜上有名。

而吴佩慈亲自下场给男友澄清绯闻，捍卫自己的正宫地位也不是一次两次了……

比如2014年，曾经和纪晓波传出绯闻的@瑶灵灵儿，爆料称比吴佩慈小10岁的她被纪晓波包养了……

各种甜蜜出游照、聊天截图流出……

虽然当时@瑶灵灵儿马上发微博澄清了与纪晓波的关系，并称自己只是一个普通的留学生。

吴佩慈马上转发并称这是假消息!

2014年5月，纪晓波又被爆与颖儿同游↓

吴佩慈的反击是微博上秀恩爱照片↓

可是比起反复为男友澄清绯闻，广大吃瓜网友最关心的，还是她什么时候才能成功嫁入豪门啊???!!!

毕竟纪晓波是妥妥的富豪啊，香港融汇资本有限公司CEO，拥百亿新台币资产……

两人相识于2011年芭莎慈善晚宴，火速相恋。

后来也迅速传出分手，疑似因为吴佩慈大肆炫耀与其的恋爱关系。

2012年3月，媒体报道纪晓波求婚成功两人即将步入婚姻的殿堂，而吴佩慈第一时间否认了这个传闻

甚至还澄清了和纪晓波的恋爱关系，称只是朋友

2013年9月，当大家以为这已经是一段快餐爱情的过去式时，吴佩慈却突然爆出自己已经有了四个月的身孕，孩子的父亲就是纪晓波!

两人的复合，还是因为吴佩慈的宠物狗汉斯

按照吴佩慈的说法，10.6克拉的超级大钻戒都出场了，看来是妥妥得要结婚了吧?

媒体还把她比作下一个梁洛施↓

然而，婚礼对她来说，还是八字没有一撇

孩子都快生出来了，纪晓波依旧一言未发……

连王思聪都转发附言加油——单亲妈妈。

不知是真心，还是讽刺。

2014年2月，吴佩慈在医院剖腹产下女儿小蕊蕊↓

此后吴佩慈的Ins也默默地秀着恩爱，表示孩子真的是有爸的。。。

但能比肩吴佩慈秀恩爱速度的，大概只有她为纪晓波生孩子的速度了吧?

2015年11月，二胎↓

2017年6月，三胎↓

按理说，这下三个孩子都有了，总是要结婚了吧?

然而……没想到记者再问结婚与否，吴佩慈生气地回应——没结婚。

你说，这不是哪壶不开提哪壶嘛!

上个月是吴佩慈40岁的生日，从照片上看整个生日趴还是相当梦幻的。

贵妇姐妹团纷纷到场庆祝↓

还抱着儿子一起吹灭了蜡烛↓

唯独……不见纪晓波和准婆婆的身影。

相比于去年39岁生日的场面，落差不免有点大

虽然去年纪晓波也没露面，但小妹还记得，准婆婆崔丽杰不仅给吴佩慈送上了价值2200万的鸽子蛋↓

姐妹淘给她戴上小公主一般的镶钻皇冠↓

还有这种米其林星级大厨把昂贵的白松露片，当成雪花撒到吴佩慈身上的环节↓

也不知道去年自豪「只要状态好，39岁也能像18岁」的吴佩慈，今年还有没有这么开心了

反观吴佩慈自从生下三胎儿子来的这一年：

纪晓波往她的卡上存了40亿人民币↓

和准婆婆同框同台了↓

甚至还送了准婆婆价值3.5亿人民币的豪宅→吴佩慈送给准婆婆的3.5亿豪宅，竟然不是自己的?

放话准备生第4胎，打算一共生5个↓

本以为这下她可算是转正有望了， 现在看来，恐怕也没这么简单

要说吴佩慈这样的好身材高颜值，一出道就被誉为“九头身美女”，却为这样一个男友，退出演艺圈……

上新闻的方式只剩下了“孩子生了一个接一个“和“给男友辟谣一个接一个”，结果还等不到一张结婚证，好不尴尬。

最后来打个赌?如果吴佩慈真的生下了第5个孩子，纪晓波会不会和她结婚呢?