91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

吴佩慈怎么回应纪晓波被抓传闻？纪晓波洗钱和吴佩慈有关吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 15:34:59| 编辑：墨染西行

吴佩慈早有嫁入纪晓波豪门的消息，吴佩慈怎么回应纪晓波被抓传闻？纪晓波洗钱和吴佩慈有关吗？一起来和91单机小编来看看吧。

昨天，有博主在微博上爆料，纪晓波被抓了……

null

因为涉嫌洗黑钱近5000亿港元(约4400亿人民币)……

null

消息一出，小妹整个人都惊呆了……

第一反应竟然是，吴佩慈怎么办?

null

晚上，她就自己出来辟谣了——忍不了了!

明明自己晚上刚和纪晓波一起吃饭↓

null

不过这个一家人，emmmm……

null

金融圈的事，孰真孰假小妹也说不清楚。

但吴佩慈，最近可没闲着……

一直在辟谣

前不久，台湾媒体报道纪晓波有了新欢， 新欢对象则是星女郎林允。

null

身价千万的中年富豪与22岁年轻女明星，这个组合想想就刺激……

null

据说林允陪着纪晓波出席豪门宴会， 还以正宫的架势hold住了全场↓

null

林允还出入香港，打翻了吴佩慈的醋坛子……

null

不过嘞，双方倒是很快地出面否认了。

林允经纪人：没这事，别瞎说。

null

吴佩慈：别瞎写啦!

null
null

像这样纪晓波一出事，吴佩慈就充当老公的新闻发言人的例子数不胜数……

毕竟纪晓波可是有“娱乐圈女星杀手”的称号，他的情史也是bling bling!

杨恭如、林心如、熊黛林、黄奕、陈瑶灵等，甚至还有老徐……都榜上有名。

null
null
null

而吴佩慈亲自下场给男友澄清绯闻，捍卫自己的正宫地位也不是一次两次了……

比如2014年，曾经和纪晓波传出绯闻的@瑶灵灵儿，爆料称比吴佩慈小10岁的她被纪晓波包养了……

null

各种甜蜜出游照、聊天截图流出……

null

虽然当时@瑶灵灵儿马上发微博澄清了与纪晓波的关系，并称自己只是一个普通的留学生。

null

吴佩慈马上转发并称这是假消息!

null

2014年5月，纪晓波又被爆与颖儿同游↓

null

吴佩慈的反击是微博上秀恩爱照片↓

null

可是比起反复为男友澄清绯闻，广大吃瓜网友最关心的，还是她什么时候才能成功嫁入豪门啊???!!!

null

毕竟纪晓波是妥妥的富豪啊，香港融汇资本有限公司CEO，拥百亿新台币资产……

两人相识于2011年芭莎慈善晚宴，火速相恋。

null

后来也迅速传出分手，疑似因为吴佩慈大肆炫耀与其的恋爱关系。

2012年3月，媒体报道纪晓波求婚成功两人即将步入婚姻的殿堂，而吴佩慈第一时间否认了这个传闻

null

甚至还澄清了和纪晓波的恋爱关系，称只是朋友

null

2013年9月，当大家以为这已经是一段快餐爱情的过去式时，吴佩慈却突然爆出自己已经有了四个月的身孕，孩子的父亲就是纪晓波!

null

两人的复合，还是因为吴佩慈的宠物狗汉斯

null

按照吴佩慈的说法，10.6克拉的超级大钻戒都出场了，看来是妥妥得要结婚了吧?

媒体还把她比作下一个梁洛施↓

null

然而，婚礼对她来说，还是八字没有一撇

孩子都快生出来了，纪晓波依旧一言未发……

null
null

连王思聪都转发附言加油——单亲妈妈。

不知是真心，还是讽刺。

null

2014年2月，吴佩慈在医院剖腹产下女儿小蕊蕊↓

null

此后吴佩慈的Ins也默默地秀着恩爱，表示孩子真的是有爸的。。。

null

但能比肩吴佩慈秀恩爱速度的，大概只有她为纪晓波生孩子的速度了吧?

2015年11月，二胎↓

null

2017年6月，三胎↓

null

按理说，这下三个孩子都有了，总是要结婚了吧?

然而……没想到记者再问结婚与否，吴佩慈生气地回应——没结婚。

你说，这不是哪壶不开提哪壶嘛!

null

上个月是吴佩慈40岁的生日，从照片上看整个生日趴还是相当梦幻的。

贵妇姐妹团纷纷到场庆祝↓

null
null

还抱着儿子一起吹灭了蜡烛↓

null

唯独……不见纪晓波和准婆婆的身影。

null

相比于去年39岁生日的场面，落差不免有点大

虽然去年纪晓波也没露面，但小妹还记得，准婆婆崔丽杰不仅给吴佩慈送上了价值2200万的鸽子蛋↓

null

姐妹淘给她戴上小公主一般的镶钻皇冠↓

null

还有这种米其林星级大厨把昂贵的白松露片，当成雪花撒到吴佩慈身上的环节↓

null

也不知道去年自豪「只要状态好，39岁也能像18岁」的吴佩慈，今年还有没有这么开心了

null

反观吴佩慈自从生下三胎儿子来的这一年：

纪晓波往她的卡上存了40亿人民币↓

null

和准婆婆同框同台了↓

null

甚至还送了准婆婆价值3.5亿人民币的豪宅→吴佩慈送给准婆婆的3.5亿豪宅，竟然不是自己的?

null

放话准备生第4胎，打算一共生5个↓

null

本以为这下她可算是转正有望了， 现在看来，恐怕也没这么简单

要说吴佩慈这样的好身材高颜值，一出道就被誉为“九头身美女”，却为这样一个男友，退出演艺圈……

上新闻的方式只剩下了“孩子生了一个接一个“和“给男友辟谣一个接一个”，结果还等不到一张结婚证，好不尴尬。

最后来打个赌?如果吴佩慈真的生下了第5个孩子，纪晓波会不会和她结婚呢?

null
看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号