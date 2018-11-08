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代号江湖地图资源如何采集 图资源搜集坐标汇总

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 15:32:50| 编辑：﹍ɑ。群℡

代号江湖是一款自由度高的武侠江湖游戏。代号江湖的地图资源位置还是很广泛的，而且还是有一些隐藏的稀有资源，好多玩家对这个具体的坐标还不是太清楚，小编整理了相关的资料和大家分享下吧!

代号江湖地图资源搜集坐标汇总：

洛阳

松树2.34

赤铜11.42

草药25.2

太乙

草药26.30白芍，甘草

松木2.18

泰安

松木19.21

铜铁33.9

草药7.4甘草，黄精

代号江湖地图资源怎么采集_全类别资源位置分布一览

苏州

草药4.22甘草

桃木10.28

杭州

柳木20.5

药草30.26甘草，地黄

龙泉

榆树3.17

草药24.17甘草

铁银3.2

嵩山

松木17.3

草药8.35甘草，当归

落霞镇

松木9.28

铜铁26.4

衡山

草药16.9甘草，人参

松木7.18

黑铁8.28

双王镇

赤铜23.13

松木28.16

草药3.23甘草

凤鸣集

竹子26.20

草药28.31甘草，茯苓

铜铁2.25

明月山

草药35.18甘草，杜仲

松木10.23

华山

草药11.1甘草枸杞

铁银10.37

松木25.26

南阳

草药8.14金银花，甘草

桐木13.30

赤铜44.24

总结：这款游戏的资源分布较为广泛，需要注意的是到达指定的区域才能进行采集!

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看完这篇文章有何感受？

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