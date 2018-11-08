超杀行尸走肉清怪打法大全 新手清怪技巧一览

超杀行尸走肉的清怪方法还是很多的，玩家们需要注意的是这个武器的灵活使用，还有可以进行远程狙击，小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

超杀行尸走肉清怪打法大全：

闪光弹致盲近战攻击。

闪光弹可以致盲所有人，然后使用近战武器击杀所有的敌人，在冲刺中穿插跳跃的话可以延长冲刺的时间。

触发警觉燃烧直接秒。

触发警觉以后敌人会直接开启搜索模式，在敌人聚集到一起的时候再使用燃烧弹全部击杀。

钓鱼狙杀查看尸体人。

选择一个在敌人视野中的敌人，直接进行击杀，这样的话就会有人来查看尸体，乘机狙杀其他人。

同时狙击杀多个敌人。

栓动步枪是无法做到快速的击杀两名敌人的，不过如果是用Shift冲刺可以取消开火后摇与拉栓的动作，直接瞄准操作。

多个人同时配合暗杀。

在黄圈转满之前击杀敌人和相对视野范围内的一些敌人。

放僵尸坐收渔翁之利。

主动触发一些尸潮或者是直接释放关押的丧尸，在丧尸和枪械敌人交火的时候抓紧时间去找一些道具然后完成任务。

从侧翼直接绕行避战。

有一些敌人是可以放弃击杀的，直接绕行就行，只要是不影响任务推进的话就好了。

总结：清怪的手法很多，也可以选择单个狙击，也能够进行躲避，方法是根据所需的目标设定!

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