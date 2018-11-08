星巴克是国内最大的咖啡饮品店， 星巴克涨价多少钱？星巴克悄悄涨价是怎么回事？一起来和91单机小编来看看吧。

星巴克悄然涨价!还准备把在中国学到的“手艺”推向美国



习惯喝星巴克的人，可能要多掏点钱了。

11月6日起，星巴克中国对部分饮品的价格小幅上调。例如大杯(Grande杯型)美式咖啡的价格从27元上调至28元，中杯(Tall杯型)拿铁咖啡的费用也从过去28元变成了29元。

这次价格调整涉及到了星巴克国内的全部线下门店，以及目前正在全国扩张运营的外送服务星巴克专星送。

对此，星巴克回应国内媒体称，此次的价格小幅上调与上一次时隔了2年半，是星巴克在对租金、物流、门店设施、人力、产品研发和顾客体验创新等各个方面，进行了认真评估和综合考量后制定的。

已在美国市场提价

每日经济新闻记者注意到，之前星巴克在美国市场也实施了涨价策略。

星巴克近日发布的2018年第四季财季(对应自然年2018年第三季度)财报显示，报告期内公示实现了创纪录的63亿美元收入，比去年同期的57亿美元增长11%。在美国市场的同店销售增长4%，超过市场预期的2%-3%，带动了公司全球同店销售在报告期内的增长。中国/亚太市场的同店销售额同比增长1%，较上一季度的-2%大幅增长，其中中国市场同店销售额同比增长2%。上述财报发布后当天，星巴克股价在美股盘后大涨9%。

星巴克同店销售额增长趋势(图片来源：《华尔街日报》)

《华尔街日报》报道中称，报告期内星巴克在美国本土市场上的这一增幅主要来自于公司将产品的平均价格上调了5%，需要指出的是，报告期内星巴克在美国市场产品销量下滑了1%。

图片来源：星巴克财报

除了星巴克外，雀巢、联合利华和宝洁等公司也在最新财报中披露，产品涨价在一定程度上缓和了成本上涨的压力，推动业绩增长。

未来业绩增长还是靠开店

近日，星巴克国际集团渠道开发和全球咖啡、茶叶部门总裁约翰·卡尔弗在业绩会上称，2018财年，星巴克在中国市场的收入“非常强劲”地增长了21%。

卡尔弗也同时表示，报告期内中国市场这大部分增长都是由新店推动的，所以星巴克将把重心放在中国的开店速度上。数据显示，在2018财年(对应2017年10月30日~2018年11月1日)，星巴克在中国市场总共新开了585家门店，进入17座新城市。光在2018年第四财季，星巴克就新开了139家门店，并新进入5座城市。目前，星巴克已经在中国内地的148座城市拥有超过3500家门店。

每日经济新闻记者还注意到，今年5月，星巴克在中国召开的投资者大会上曾表示，到2022财年末，中国内地的门店数将达到6000家，新进入100个城市，覆盖总数达到230个城市，每年新增门店数将提至600家。星巴克曾表示，预计在10年内，中国将超越美国，成为公司在全球范围内最大的市场。

星巴克官方对在中国扩张速度是这样描述的：每15个小时，就有一家星巴克门店在中国开张。

星巴克准备在美国推出外卖服务

此前，星巴克发布的2018年第三财季财报显示，在一直寄予厚望的中国/亚太区市场，营运利润率下降7.6个百分点至19%，这也是星巴克近9年来首次在中国/亚太区营运利润率出现下滑。此外，财报期内星巴克中国区门店同店销售同比下降2%，与去年同期的上涨7%形成鲜明对比。

在此背景下，8月初，星巴克与阿里巴巴合作推出送货服务，实施“新零售”概念，以扩大在中国的市场规模。在中国的成功经验也影响了其在美国与第三方合作开始测试送货服务。

对于星巴克与阿里巴巴的合作，星巴克CEO兼总裁凯文·约翰逊近日在上海接受CNBC采访时表示，中国的创新速度比全球其他任何地方都要快。约翰逊指出，未来星巴克将利用公司在中国所采用的外卖方式，将其应用于包括美国在内的世界其他地区。

DigiDay援引穆迪公司的高级信贷官比尔·法希的评论称，与其他零售商一样，星巴克正在尝试与第三方供应商合作提供送货服务，以评估效率和成本效益。