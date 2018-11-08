空姐集体睡地板咋回事 空姐集体睡地板被开除 详细情况

图为引发网络热议的空姐与机师睡地板照片。(脸书)

航空公司上传监控录像，称照片系摆拍。

近日，欧洲廉价航空瑞安航空(Ryanair)发出声明，证实解雇6名机组人员，包括3名空姐与3名机师。原因是，他们上个月上传一张躺在机场地板睡觉的照片，引起轩然大波，甚至被外国媒体广泛报道，破坏公司形象。瑞安航空还晒出监控，证实照片系摆拍。

不过，工会网站上另一份声明表示，这张照片只是要表达抗议。

据英国《卫报》等报道，上个月，瑞安航空24名机组人员因为天气关系，被迫留在西班牙南部的马拉加机场。

其中，3位机师和3位空姐躺在地板上，拍好照片后，由飞行员Jim Atkinson上传，并写道，“他们正睡在瑞安航空员工休息室的地板上。瑞安航空今年收入达12.5亿欧元(约合99亿元人民币)，但不让陷入困境的工作人员过夜。”

瑞安航空则表示，因为正赶上西班牙国家假日，酒店都被订完了，让员工先在休息室待一小段时间，再转移到VIP休息室，并在第二天返回波尔图。瑞安航空公司营运长贝勒因此向机组人员道歉。

葡萄牙全国民航人员工会(SNPVAC)认为，这张照片只是要表达抗议，航空公司的反应很糟糕，“工会的法律团队正在介入处理。”

照片引发争议后，瑞安航空发布了一段监控视频，展示员工们是如何在地上摆出姿势，以便作为提供给社交媒体的图片，并认为这有损公司形象。 但SNPVAC批评，机组人员四个多小时挤在一个房间，房内没有最低限度休息设施，之后才到VIP休息室，坚持认为航空公司应该提供适当的住宿。

其中一名滞留的员工说，这张照片是表达一种抗议，他指控瑞安航空在某些情况下让人员值班超过12小时，且没有任何休息的选择，“我们困在机场管制区内，没有自由长达13小时。有段时间，24个人挤在没有座位坐的地方。其中12个小时无法获得食物或饮用水。”