纪晓波和吴佩慈在一起很久了，但是迟迟没有领证，吴佩慈老公洗钱是怎么回事？纪晓波被爆洗黑钱金额是多少？一起来和91单机小编来看看吧。

近日，有网友爆料称吴佩慈的老公纪晓波涉嫌洗黑钱700亿美元，于11月5日在香港被抓。

不少网友听闻此消息之后，议论纷纷，其中就有网友惊呼道“这么多钱?有点厉害了”。

也有网友大开脑洞，声称纪晓波一直不与吴佩慈结婚是为了保护她，以防事出之后牵连妻女。

众所周知，吴佩慈与纪晓波交往多年，两人如今已经育有两儿一女，圈中也早已默认两人是夫妻关系，但是却一直没有结婚，令不少人十分好奇。

此次事件被曝出之后，就有媒体找到吴佩慈询问事件真相，吴佩慈表示晚上才与纪晓波出门用过晚餐，并直接回应媒体说：“神经!都没法理。真的就有人闹不停，很烦。”

回应之后的吴佩慈又十分霸气的在微博发文，表示将针对不实报道进行起诉，不再容忍。

说起来，大众知道纪晓波这个名字，大部分原因都是因为吴佩慈。

号称“九头身”美女的吴佩慈当年也是台湾十分有名的女星，那是的吴佩慈不仅与大小S关系密切，各种资源也是拿到手软。

就在2013年的时候，吴佩慈突然宣布自己已经有了4个月的身孕，同时也高调宣布了自己男友的身份，当时的吴佩慈不仅亲自晒出纪晓波送她的百万钻戒，而且让人觉得她成为豪门太太已经指日可待。

但是几年过去了，吴佩慈虽然接二连三的为纪晓波生下了三个孩子，却依然没有迎来自己的豪门婚礼，让人不禁唏嘘。

后来纪晓波不论是出何绯闻，吴佩慈依然选择主动回应来保护自己的家人，坛子(微信号:tanziapp)哥想说，希望吴佩慈在以后的日子里能够越过越好，早日拿得红本本，带着孩子迎来自己的世纪婚礼呀!