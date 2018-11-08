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荒野大镖客2血海深仇新仇旧恨任务怎么做 血海深仇新仇旧恨任务攻略

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 14:43:42| 编辑：林克醒来

荒野大镖客2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问荒野大镖客2血海深仇新仇旧恨任务怎么做？小编为大家带来了血海深仇新仇旧恨任务攻略，一起来看看吧。

荒野大镖客2血海深仇新仇旧恨任务怎么做 血海深仇新仇旧恨任务完成攻略

荒野大镖客2血海深仇新仇旧恨任务完成攻略：

进入本章的高潮部分，约翰的儿子——杰克被人绑走，德奇等人认为是布莱特怀特家族的报复行为。于是范德林德帮倾巢出动，前往布莱特怀特庄园解救杰克。

到达庄园后触发剧情，德奇会先和布莱特怀特家族的人进行谈判。不过谈判最后破裂，战斗一触即发，注意敌人一开始的火力很猛要赶紧找掩体躲避

由于队友众多庄园外的敌人基本够不成威胁，全部清理完后进入屋内搜寻杰克。先在一楼搜索雷达上的黄色区域，并杀死掉躲在此处的布莱特怀特家族成员。

来到二楼一间房门被堵住，德奇等人冲不进去，与此同时庄园外又有大量的布莱特怀特家族的人赶到。走到阳台上以柱子为掩体战斗。二楼离路面的距离较远，而且有些敌人乘着马车，推荐使用狙击枪杀敌。

清理完增援的敌人后，二楼的房门依旧打不开，走到阳台上与约翰合力推开房间的后门。

进入房间后触发死神之眼快速爆头击杀布莱特怀特家族的两个儿子。

杀光布莱特怀特家族的所有人后，只剩下女主人凯萨琳，而众人搜完整个庄园也找不到杰克。德奇将凯萨琳抓到屋外并下令放火烧了布莱特怀特庄园。万念俱灰的凯萨琳将杰克的下落告诉了众人。

最后，德奇放过了凯萨琳带着帮派成员们离开。伴随着哀鸣声凯萨琳奔向了火场。

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