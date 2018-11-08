飞轮海成员每个人都有各自的背后故事，辰亦儒女装参加美少女的选拔赛是怎么回事？飞轮海辰亦儒女装大佬原因是什么？一起来和91单机小编来看看吧。

近日炎亚纶的感情问题被曝光引起了网友的关注，随后作为曾经同一组合成员的辰亦儒被网友爆料在中学时期曾经男扮女装参加过美少女的选拔赛，并且还获得了前十名，对此很多网友表示当年的飞轮海都是有故事的男同学啊!

飞轮海组合曾经是亚洲大火的组合，可以说是伴随着90后长大的。不管是帅气还是可爱，这个组合的四个成员都能给你不一样的感觉。而曾经“丑丑”的辰亦儒的一段经历又被翻了出来，原来中学时期的他曾经以女装形象参加过校园美少女选拔赛。当时参赛规则是把自己的写真照片寄到杂志社，由同学们投票选举。辰亦儒很认真地打扮了自己，但是将近一米八的身高可能会露馅，他就找了一位187的男同学当背景，显得自己很娇小。配上假发，大大的眼睛注视着镜头，还真有那么点感觉。为了能拉到更多的票，他也是很拼了，穿着女装到每个班拉票，这样就进入了前十名。过了两个月他男扮女装的事情才暴露出来。

谁能想到当初一起追的少年组合飞轮海，如今真的飞出海边，放飞自我?就在今早炎亚纶被曝出与三名男子亲密合照后，他与组合另一位成员的爱恨纠缠也被扒出。原来林宥嘉《浪费》?的歌词原型是炎亚纶和汪东城的爱情故事?原来当初磕的鬼纶夫妇，都是假的，其实应该是东纶夫妇!原来炎亚纶真的是没在怕的，什么都是他能播放的!再说汪东城，从大姨妈代言人到与自己偶像谈恋爱，这期间他还与炎亚纶闹不合，当初有多少人以为这对是兄弟情，结果?或许是看到组合里的两位成员如此霸占热搜，飞轮海里最低调的辰亦儒也被爆料，原来他曾经拿过美少女大赛的前十名!吃过瓜之后的网友纷纷表示默默心疼作为已婚直男的吴尊，看着组合里一个个队友各种隐瞒和小秘密，也是相当不容易了~

辰亦儒美少女选拔赛照片照片中辰亦儒穿着校服，配上一头长长的假发，然后还找了一个非常高大的男同学来衬托自己的较小，而且很多网友可能都知道辰亦儒虽然说不上帅气，但他的五官精致再加上皮肤白皙，这样看起来真的十分有美少女的样子。

近日飞轮海的成员纷纷登上热搜，而有热心的网友扒出了关于辰亦儒的新闻，他果然是一位有故事的男同学。而扒出来的结果，是在他的资料显示成就的那一栏竟标注着他曾参加过校园美少女选拔获得了前十名。而随后放出的照片，也是一位十分十分清秀的女孩，不仔细看还看不出是辰亦儒。看着他长发的模样还真的让人有一秒的动心呢!炎亚纶和汪东城闹着感情纠纷，吴尊隐婚，辰亦儒参加美少女选拔赛，对此网友纷纷表示这还是我的青春吗?

当时参加比赛时候辰亦儒的女装装扮也被爆了出来。照片所见，照片中的辰亦儒眼睛大大的，一头长发，气质真的直逼大S。辰亦儒表示自己在读高中的时候参加了“高中校园美少女选拔赛”(当时到底是怎么想的我很好奇)。他戴上假发、穿上女生校服拍摄了一组照片，寄到杂志社。辰亦儒说：“当时身高已近180公分，为了制造娇小的感觉，找了一位身高187的同学在后面当背景，当时还穿着女生校服到每一个班拉票，结果我入围了前10名。而在过了两个月之后，我被爆料出我是男孩，杂志社刊登道歉启事之外，还表示看不出我是男孩，若我是女孩那就太漂亮了呢!不管怎么说，飞轮海四个大男孩都是有故事的。而且都不是一般的故事!吃瓜群众这次是要好好的吃饱咯!