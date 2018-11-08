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汪东城炎亚纶机场事件是什么？汪东城炎亚纶机场事件是怎么回事

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 14:41:52| 编辑：墨染西行

过去有消息称汪东城炎亚纶在机场动手，汪东城炎亚纶机场事件是什么？汪东城炎亚纶机场事件是怎么回事？一起来和91单机小编来看看吧。

据网友爆料，汪东城炎亚纶机场事件最早是出现在贴吧上，是很多年前的事情。据传当时两人有一次在机场发生矛盾，差点动手，但是很快被人拉开。

据悉，汪东城和唐禹哲是非常好的朋友，但是炎亚纶和唐禹哲的关系不太好。这成为两位成员关系恶化的导火索。之后在为拍摄《终极一班》而传出番位争夺问题，进一步恶化了两位艺人粉丝之间的关系。炎亚纶还曾表示自己只和吴尊有联系。并且说过“同个团体，谁说一定都要是好朋友?”“不能只是像同学、同事那样?”

汪东城炎亚纶机场事件始末 炎亚纶汪东城怎么了

通过网上诸多消息，可以看出，汪东城和炎亚纶的机场事件是发生在很多年前的一件事。不过那时候手机网络并不发达，并无视频、图片为证，事件真假性无从考查。

在吴尊退出飞轮海之后，炎亚纶、汪东城、辰亦儒三个人也以团体形式参加了一些活动。据悉，当时有细心的粉丝发现在台下的时候汪东城基本都和辰亦儒在一起，而炎亚纶经常都是自己一个人。

在机场，汪东城和辰亦儒会一起走，还会一起搞笑自拍，但炎亚纶却离他们远远的。坐车到会场也是类似的情况，汪东城和辰亦儒同乘一台车，炎亚纶自己乘坐一台车。

在吴尊宣布自己结婚、有女儿消息的消息前一天，飞轮海进行了团体聚会，当时汪东城和辰亦儒都去了，唯独炎亚纶没有去。

不过在2012年吴尊出席某个品牌活动，被问起成员不和的消息时，他曾笑着回应 “他们没有吵架，即使有也是因为有想法不同而已”，并称“他们两个我都帮”。

汪东城炎亚纶机场事件始末 炎亚纶汪东城怎么了

炎亚纶汪东城怎么了这两天，炎亚纶深受劈腿事件的影响，炎亚纶发文否认劈腿，承认出柜。随后炎亚纶与汪东城当年的事情又被当谈资，汪东城与炎亚纶机场事件尤其被关注，据悉汪东城炎亚纶在机场差点动粗，这其中掺杂一个唐禹哲，昔日好兄弟反目竟是因为一个男人?

飞轮海出道后，一度爆红，相信当年不少人都是飞轮海的粉丝，但是没过几年，飞轮海成员就频频被爆出不和的消息，从如今往回看，成员之间确实存在不和，这一点在汪东城和炎亚纶身上尤为明显，之前，炎亚纶与汪东城的互动非常多，两人还有一层CP之说。

汪东城炎亚纶机场事件始末 炎亚纶汪东城怎么了

但是在汪东城与唐禹哲有“汪唐CP”后，汪东城与炎亚纶疑开始发生矛盾，大家应该知道，炎亚纶与唐禹哲因拍戏戏份传出关系交恶。在汪东城与唐禹哲传CP时，炎亚纶在粉丝群大骂汪东城的CP新闻。某一次，汪东城炎亚纶现身机场，有人曝出汪东城炎亚纶在机场差点动手打人，具体情况并没人说清楚。

如今，汪东城炎亚纶关系并不见好，飞轮海成员中，除了炎亚纶外，其他三位关系都挺好的，而且平时活动节目中也提到对方，唯独炎亚纶少合群，炎亚纶也大方承认与成员关系并不好。没想到炎亚纶汪东城昔日好兄弟反目竟是因为一个男人，不过应该还有其他原因。

看完这篇文章有何感受？

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