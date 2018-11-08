安钧璨是安以轩的弟弟吗 安以轩和安钧璨是什么关系

安以轩和安钧璨是什么关系？相信很多网友都认为安钧璨是安以轩的弟弟吧，其实安以轩和安钧璨两人并没有血缘关系，那么安以轩和安钧璨是什么关系？一起来了解一下！

很多人都认为安钧璨是安以轩的弟弟，其实两人并没有血缘关系，而是非常要好的朋友关系，下面是小编整理的关于安以轩跟安钧璨的故事介绍。

安钧璨和安以轩什么关系安以轩和安钧璨是出了名的死党，两个人还特意建立了一个安氏企业，这个组织里面都是他们两个人的共同好友。一开始不少人都以为他们两个人是兄妹，毕竟姓氏是一样的。但其实他们两个人并没有血缘关系，只不过是因为性格合得来，所以成为了好朋友。他们两个人都分别在不同的节目中说过，自己最好的朋友就是对方。安以轩和安钧璨也让大家知道了在这个世界上，异性之间真的可以有纯粹的友谊。

安钧璨曾经开玩笑说，如果安以轩35岁还没有结婚的话，自己就把安以轩娶回家。可是在安以轩35岁这一年，安钧璨却永远的离开了这个世界。安钧璨早年还常常参加综艺节目，后来几乎很少露面了，原因就是他因为肝癌，需要安心治疗和静养。

遗憾的是安钧璨在2015年这一年去世了，这对安以轩来说是非常大的打击。虽然安以轩也了解安钧璨的病情，知道终究有一天会和安钧璨阴阳相隔，但是这一天到来的时候，安以轩还是无法面对。安钧璨曾经在节目中说过，自己最害怕的就是有一天自己不在这个世界上了，会没有人记得自己。而安以轩每年都会在安钧璨的忌日发文悼念他，就是想让安钧璨知道会有人一直记得他。

安以轩跟安钧璨的故事2015年6月1日儿童节本该是个开心的日子，安钧璨却在这一天凌晨因肝癌引起并发症在家中病逝，他与安以轩的35岁之约永远不会实现，相识10年，这份感情早已经不能用语言描述，愿男孩在天堂永远微笑，愿女孩接下来幸福美好!好友安以轩紧急赶着回台湾见他最后一面，直到安以轩在安钧璨耳边说了句：我回来了。他用了很大力气跟安以轩挥挥手才闭上眼睛。如果你经常看《康熙来了》，你一定对安钧璨不陌生，他是节目中那个嘴碎而且有点贱的鬼马男，他和小S的“互掐”常常让人笑到飙泪，他性格直率，重情重义，他还是台湾组合可米小子成员之一。10年前，安以轩和安钧璨一起拍摄《车神》相识，两个人仿佛老友一样一拍即合，后来成立了包括白歆惠、陈乔恩等人的闺蜜团“安氏企业”。

他们一起工作，一起过生日，一起吃美食，一起运动，一起走红毯，一起自拍凹造型......这份友情在时间的考验下越发珍贵，安以轩和日前突然骤逝的艺人安钧璨亲如姐弟，还合组“安氏企业”好友帮，时常一起旅行出游，近日她到纽约工作，想起过世前的安钧璨曾跟自己约定要再一起去拍街头上的翅膀涂鸦照，她凭着1张照片找到当年小安拍照的地方，没想到翅膀却不在了，她揪心的写下：“翅膀不见了，因为翅膀被他带走了。”安以轩日前才刚拍完《御姐归来》电视剧，在拍摄期间面临好友安钧璨离世，数度中断工作返台，小安告别式上更崩溃痛哭，让人看了不舍。她近日飞纽约参加时尚活动，在微博透露2014年也曾和小安来此过生日，当时还约定好要再一起去他发现拍翅膀照的地方。

安氏企业是什么“安氏企业”是台湾娱乐圈的一个明星帮派之一，组建者是安以轩和安钧璨(已故)，因两人都姓“安”，故团体名称为“安氏企业“。安以轩、安钧璨及夏于乔是安氏企业的元老，团体其他成员还有Linda(廖语晴)、陈乔恩、白歆惠、刘品言等。曾几何时，安氏企业还是明星帮派中名不见经传的小团伙，然而风生水起的安氏企业大有与王菲的六年一班、大小S的S姐妹淘、蔡依林的蔡帮等并驾齐驱之势。

成员职务

安氏企业最早的成员由安以轩、安钧璨、夏于乔三人组成，后陆续加入白歆惠、Linda、陈乔恩、刘品言、毛加恩(已除名)。以安以轩为董事长，其他都是员工，安企是一群有爱的“姐妹淘”。

董事长：安以轩

总经理：安钧璨

公关部经理：廖语晴(Linda)

领柜兼总机兼茶水小妹：夏于乔

海外部协理：陈乔恩

宠物：白歆惠

形象代言人：刘品言