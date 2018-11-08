明日之后排队进不去怎么办 明日之后排队进不去解决方法分享

明日之后排队进不去怎么办?很多玩家都不太了解，今天91小编就给大家带来了明日之后排队进不去解决方法分享，一起来看看吧!

问题表现1.人数已满，正在排队

这个是最常见的问题了，百分之九十的玩家都是卡在这里，在选择服务器之后，系统就会弹窗提示xxx服务器人数已满，正在排队人数xx万，预计时间xx分钟。大多数都是在30分钟左右，但其实即便玩家们排了1小时，也是进不去的，而且等待人数永远不会减少，反而还会增加，最可气的时候，还会在玩家们排着排着，系统又来嘲讽玩家，提示服务器连接中断。

2.服务器连接中断

这个也是比较常见的问题，不少玩家干脆连排队的机会都没有，直接显示服务器连接中断，也有不少“幸运儿”能进入服务器，进行捏脸环节，但是在创建完角色之后，系统还是给你来一个服务器连接中断，恶心至极。

解决方法1.重新安装

贴吧里有网友表示，只要卸载游戏，重新下载安装包，就可以进入游戏，这个小编没有尝试，所以不清楚是否可行。

2.老实排队

没有任何途径，就老老实实去排队，等前面的玩家都进去了，自然就轮到我们，不过这里要提示一下，如果选择排队，千万不要干其他的是，尤其是取消排队，否者会出现服务器连接中断，当你再次进行排队的时候，排队人数会爆炸性的增加。

3.换区

直接放弃人数爆满的1区、2区之类的老区，直接去新区玩，虽然玩家人数会较少，而且后期容易变成鬼区，但是起码现在能够不用受气，可以想体验一波。

4.等到热度

等几天，游戏的热度相对下降的时候，在去上游戏，会比较容易进去，现在小编就成功的进入游戏(说多了都是泪)。

5.卸载游戏

这是最简单粗暴的方法，现在市面上求生类的游戏多的是，何必单恋一枝花，况且网易的游戏，没钱也玩不动，迟早是人民币玩家的肉猪。