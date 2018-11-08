本兮有着极高的原创天赋，有着极高的粉丝人气，本兮被童可可关地下室是怎么回事？本兮为什么会自杀？一起来和91单机小编来看看吧。

本兮的死让粉丝们痛心唏嘘不已。网上对于本兮怎么死的也是众说纷纭。本兮是90后著名的女歌手，20多岁、靠着才华横溢的原创歌曲红遍了整个网络。在年轻一代90后中非常受欢迎和被追棒，本兮的突然死亡，很多粉丝都哭着跪求死因?但本兮的工作室和家人却对本兮的死亡原因保密始终不肯说出来。

本兮怎么死的?死因是什么?网上不少网友猜测，本兮可能是抑郁症死的。本兮作为非科班出身的歌手，始终得不到承认，而且还经常饱受网络语言爆力被恶意嘲讽、低毁。一个20多岁出头的小姑娘，久而久之承受不住压力才发生了轻生。但也有网友说，本兮的死是被某个娱乐圈大佬害的。因为父母和经纪公司惧怕大佬的势力才不敢说出来。真相到底是怎么样的，也许也只有本兮父母才知道了。作为粉丝也只能愿本兮在天堂获得平静，重新唱自己喜欢的歌。

本兮被童可可关地下室事件始末2016年12月24日，年仅22岁的原创女歌手本兮因故去世，具体离世原因本兮工作室和她的家人不愿公开，从此本兮因为什么离世就成为了大家心中的一个不解之谜，被披上了一层神秘的面纱，很多人都想揭开这层面纱，于是坊间就出现了很多传闻，歌手童可可也被牵涉其中，为什么会有传闻说本兮被童可可关地下室，童可可害死本兮呢?这种传完呢明眼人一看就知道是假的，如果真的是童可可害死本兮，恐怕法律就不会放过她。

其实有关童可可害死本兮的传闻，是一位本兮的粉丝偏激的想法，因为不愿接受本兮离世的事实，于是这位疯狂的粉丝就找出了一推所谓证实童可可害了本兮的“证据”和所谓的两人聊天的记录，但其实本兮并非被什么人害死，似乎是因为患上了抑郁症才离世的，当然这些也只是猜测，因为毕竟本兮的家人没有对外公开她的死因，所以我们也不能盖棺定论，说本兮就是因为抑郁症而死的。

如果传谣言会犯法，可能监狱都装不下那些说本兮是被童可可害死的人了，本兮的死和童可可没有认可关系，如果真的是童可可害死本兮，首先恐怕她现在应该蹲在监狱了，并没有消息说童可可因为什么被关。

说道本兮和童可可的关系，其实两人都是同一个公司的签约歌手，都是极韵文化公司旗下的艺人，工作上两人是同事关系，生活中两人其实是好朋友，但是后来有传闻说两人因为同行竞争感情变淡，可即便是这样，童可可也不会傻到要去害本兮。

本兮去世之后，听说童可可不仅发微博祈祷她一路走好，还去参加了他的追悼会，这说明童可可和本兮的关系并没有外界传的那么僵，所谓的两人感情变淡只是部分网友个人的臆想，关于本兮和童可可之间的矛盾应该是粉丝之间的摩擦。

本兮和童可可隶属同一家公司，有时候肯定存在资源分配不均，或者只是大家认为的资源分配不均，同行之间有竞争，而且还是同一家公司，这其实也很正常，没有竞争哪来的进步，谁更火，能够给公司带来更大的利润，公司肯定就愿意捧谁，这种行业之间的竞争其实都是正常的，但是却有很多不理智的粉丝抓着不放，非要辩出格是非黑白，谁对谁错，这世上哪有绝对的一碗水端平。

说实话小编既不是本兮的粉丝也不是童可可的粉丝，可能听过她们的歌，但确实对她们了解不深，对于英年早逝的本兮，小编觉得痛惜，但对于被网友冤枉蒙受不白之冤的童可可小编同样觉得同情，其实两人都是无辜的，本身也没有什么矛盾，都是一些好事的网友没事找事。

本兮原名马晓晨，出生于新疆奎屯，中国内地原创女歌手，她的音乐融合了R&B和说唱风格，擅长词曲创作，5岁开始于网络发布个人原创作品。 17岁正式踏入歌坛，成立个人音乐品牌“Go!Go!”，并于2011年签约极韵文化。本兮和庄心妍、阿悄、小贱等网络歌手都是好朋友，她的代表作有《会不会》《你在看孤独的风景》《某个心跳》《未成年》等等，其中她唱的那首《 I Miss U》，小编曾非常喜欢，循环播放过很多次，虽然对她知之甚少，但是她的很多歌小编还是印象深刻的。

被网友说成害死本兮的童可可，1992年1月27日生于湖南省长沙市，中国内地女歌手、演员。童可可外表甜美，嗓音很独特自带颗粒感，被称为“白砂糖女孩”，童可可在音乐方面非常有天赋，同时她也很努力，为了让歌迷能够看到更加完美的做，她甚至不惜一切代价，在拍摄《一个人也能好好过》MV时，将近五公里的路程来不及休息，双脚磨出了水泡也坚持不休息，将拍摄完成。唱歌的时候她也很卖力，为了不辜负歌迷，有时候甚至嗓子都唱哑了，她还一直坚持，都是对于一个歌手来说保护嗓子是非常重要。